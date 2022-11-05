Немецкая компания поставляет в РФ топливо для бомбардировщиков, — СМИ

Wintershall Dea, по данным журналистов, тесно сотрудничает с "Газпромом" и участвует в добыче газового конденсата в Западной Сибири.

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Немецкую компанию обвиняют в поставке горючего российским бомбардировщикам. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Как отмечают журналисты еженедельника, совместное предприятие немецкой компании Wintershall Dea могло поставлять российскому "Газпрому" газовый конденсат, который могли использовать в качестве топлива для вражеских бомбардировщиков при обстреле украинских городов.

"Газпром", в свою очередь, напрямую снабжает топливо для российских самолетов, ведь является важнейшим производителем авиационного топлива в РФ. Кроме того, подконтрольная Кремлю компания тесно сотрудничает с немецкой Wintershall Dea. Они вместе эксплуатируют газовые месторождения на западе Сибири и производят газовый конденсат.

Судя по заявлениям немецкой компании, их российские коллеги получают топливо непосредственно из скважины, а дальнейшая судьба конденсата неизвестна. В Wintershall Dea не могут гарантировать, что топливо используется только в гражданских целях.

В частности, исследования показывают, что вышеупомянутый конденсат пригоден для производства авиационного топлива. Немецкие журналисты провели расследование, доказывающее передачу топлива из Омского "Газпрома" около десяткам российским военным аэродромам в приграничных с Украиной областях. В частности, в Воронеж, где расположены бомбардировщики "Сухой", обстреливавшие украинские города.

Напомним, иранский "Мохаджер" состоит из западных деталей.

Также Фокус писал о других "партнерах" России в войне против Украины: в Иране официально подтвердили передачу РФ дронов-камикадзе.