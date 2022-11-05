Иранский БПЛА Mohajer-6 напичкан западной электроникой, — "Схемы"

Дрон "Мохаджер" состоит из разных элементов, произведенных в КНР, Гонконге, США, странах Европы, в Японии, на Тайване.

Related video

Проект "Схемы" детально изучил иранский беспилотник Mohajer-6, буквально разобрав его на запчасти, чтобы понять как он сделан. Подробности опубликовало издание radiosvoboda.org.

Удалось выяснить, что за работу БПЛА отвечают микросхемы и чипы американских компаний Linear Technology Corporation, Texas Instruments и Xilinx. В последнем случае речь идет об устройствах Artix-7 и Spartan-6. А за обработку информации, получаемой аппаратом, в ответе декодер видеоданных и диджитайзер графической информации ADV7403 от Analog Devices из США.

Производитель Texas Instruments в официальном комментарии украинским журналистам заявил, что соблюдают законодательство тех стран, где существуют их официальные представительства и где продается их продукция. Компания осудила то, что ее электроника используется в военных целях, однако понятия не имеет, откуда она у иранцев. Другие производители ничего не ответили.

Что касается камеры с тепловизором, то журналисты не уверены, какая именно компания ее изготовила. Они сообщили, что это может быть как американская Sierra-Olympic Technologies, так и китайская Qingdao Thundsea Marine Technology. Производитель из Китая в комментарии отметил, что его продукция поступила на внутренний рынок не так давно и заверил, что Ирану такие камеры не продавал, равно как и другим государствам. Sierra-Olympic Technologies журналистский запрос проигнорировала.

Камера, которая транслирует видео в режиме реального времени изготовлена по патентам RunCam Technology Co., Ltd. из Гонконга. Представители компании написали журналистам, что их продукция не для "оборонки" и выразили сожаление, что камера попала в иранский дрон Mohajer-6.

В ГУР "Схемам" заявили, что БПЛА "Мохаджер" состоит из самых разных элементов, произведенных не только в КНР, Гонконге, США, но и странах Европы, Японии, на Тайване. И этот список неполный.

Ранее мы сообщали о том, что боевой дрон Mohajer-6 работает на двигателе австрийской компании Rotax.