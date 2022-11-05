Іранський БПЛА Mohajer-6 начинений західною електронікою, — "Схеми"

Дрон "Мохаджер" складається з різних елементів, вироблених у КНР, Гонконгу, США, країнах Європи, у Японії, на Тайвані.

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Проект "Схеми" детально вивчив іранський безпілотник Mohajer-6, буквально розібравши його на запчастини, щоб зрозуміти, як саме його зроблено. Подробиці опублікувало видання radiosvoboda.org.

Вдалося з'ясувати, що за роботу БПЛА відповідають мікросхеми та чіпи американських компаній Linear Technology Corporation, Texas Instruments та Xilinx. В останньому випадку йдеться про пристрої Artix-7 та Spartan-6. А за обробку інформації, яку збирає апарат, відповідальні декодер відео та діджитайзер графічної інформації ADV7403 від Analog Devices зі США.

Виробник Texas Instruments в офіційному коментарі українським журналістам заявив, що дотримуються законодавства тих країн, де працюють його офіційні представництва та де продається їх продукція. Компанія засудила те, що її електроніка використовується у військових цілях, проте гадки не має, звідки вона в іранців. Інші виробники нічого не відповіли.

Щодо камери з тепловізором, то журналісти не впевнені, яка саме компанія її виготовила. Вони повідомили, що це може бути як американська Sierra-Olympic Technologies, так і китайська Qingdao Thundsea Marine Technology. Виробник із Китаю в коментарі зазначив, що його продукція надійшла на внутрішній ринок не так давно і запевнив, що Ірану такі камери не продавав, іншим державам також. Sierra-Olympic Technologies журналістський запит проігнорувала.

Камера, яка транслює відео в режимі реального часу, виготовлена за патентами RunCam Technology Co., Ltd. з Гонконгу. Представники компанії написали журналістам, що їхня продукція не для "оборонки" і висловила співчуття з приводу того, що камера потрапила в іранський дрон Mohajer-6.

У ГУР "Схемам" заявили, що БПЛА "Мохаджер" складається з різних елементів, вироблених не тільки в КНР, Гонконгу, США, але і в країнах Європи, в Японії, на Тайвані. І цей перелік неповний.

Раніше ми повідомляли, що бойовий дрон Mohajer-6 працює на двигуні австрійської компанії Rotax.