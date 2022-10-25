В іранському дроні Mohajer-6 виявили австрійський двигун Rotax (фото)

Постачання двигунів Rotex заборонено за законодавством ЄС в Іран і Росію. Тому в компанії-власника планують провести розгляд, як вони потрапили в ці країни.

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У приземленому іранському дроні Mohajer-6 виявили двигун австрійської компанії Rotax. Його збили ЗСУ над Чорним морем. Про це повідомляє The War Zone.

Після аналізу деталей іранського дрону вдалося виявити деталі від різних компаній. Особливу увагу привертає двигун австрійської компанії Rotax, що належить канадській Bombardier Recreational Products (BRP). Справа в тому, що постачання такого обладнання порушує санкції ЄС проти Ірану. Вони забороняють постачання товарів подвійного призначення в Іран та РФ.

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Двигуни австрійської компанії широко застосовуються у різному транспорті: снігоходах, водних суднах, мотоциклах, літаках і навіть у БПЛА. Зокрема, відомі БПЛА MQ-1 Predator та ізраїльський Heron працюють на двигунах Rotax.

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Після появи відомостей про застосування австрійських двигунів в іранських БПЛА, BRP і Rotax оголосили, що вкрай серйозно поставляться до проблеми. Вони наполягають, що їх продукція проєктується та сертифікована для цивільного використання лише відповідним цивільним регулювальним органом.

"Ми дуже серйозно ставимося до цієї ситуації. BRP не дозволила і не дала жодних дозволів своїм дистриб'юторам на постачання військових виробників безпілотних літальних апаратів в Ірані чи Росії", — заявили в компанії.

Крім австрійського двигуна в дроні встановлені японські, китайські та американські камери, а також іноземний лазерний далекомір. Сам дрон виготовили в лютому 2022 року, цілком імовірно, що це був його перший політ.

Нагадаємо, українська розвідка розібрала іранський дрон Mohajer-6, щоб зрозуміти, як він працює і дізнатися, з чого він складається. На початку жовтня стало відомо, що ЗСУ відремонтували збитий іранський БПЛА Mohajer-6.