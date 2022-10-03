ЗСУ відремонтували збитий іранський БПЛА Mohajer-6: чи придатний він до бою (фото)

Безпілотник вестиме розвідку та знищуватиме об'єкти російських окупантів. Встановлена на апараті керована бомба Qaem-5 виявилася цілою.

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Збройні сили України (ЗСУ) збили іранський безпілотник Mohajer-6. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"ЗСУ збили іранський БПЛА Mohajer-6. Багатоцільовий БПЛА призначений для ведення розвідки, спостереження та вогневої поразки. Здатний нести до 4 високоточних боєприпасів", — зазначили військові.

Розслідувачі OSINTtechnical додали в Twitter, що на безпілотнику встановили керовану бомбу Qaem-5, яка залишилася неушкодженою.

Снаряди оснащені різними типами боєголовок, що самонаводяться, для підриву цілей з похибкою менше 50 см, пише іранське агентство Tasneem.

[ + – ] На безпілотнику Mohajer-6 встановили керовану бомбу Qaem-5

OSINTtechnical доповнює, що українські військові відновили вироблений в Ірані Mohajer-6 і тепер він придатний до бою.

Зазначимо, що інформація про збиття безпілотника Mohajer-6 з'явилася ще 23 вересня.

Безпілотник Mohajer-6 — навіщо він потрібен?

За допомогою БПЛА Mohajer-6 можна вести розвідку та завдавати ударів по цілях з повітря. БПЛА може переносити до 4 високоточних боєприпасів.

Максимальна злітна вага безпілотника — 600 кг, його корисне навантаження — 100 кг, а дальність польоту — 200 км. БПЛА розганяється до 200 км/годину, тривалість польоту — до 12 години на максимальній висоті 5,4 тис. метрів.

[ + – ] БПЛА Mohajer-6 може вести розвідку та завдавати ударів по цілям з повітря

Бомби Qaem можуть долітати до 20 км, але на практиці їхній політ не перевищує 8 км. Невідомо, чи РФ їх використовують тільки як розвідувальні чи ударні. Тегеран застосовував ці безпілотники у військових конфліктах у Сирії та Іраку.

Безпілотники були розроблені у розпал ірано-іракської війни компанією Qods Aviation Industry.

Mohajer з перської мови перекладається як "іммігрант" чи "переселенець".

Нагадаємо, що Росія запускає по території України іранські дрони-камікадзе Shahed-136, їх політ легко визначити за звуком, який нагадує роботу бензопили або двигуна мопеда.

ЗСУ збивають дрони Shahed-136 системами ППО, РЕБ та звичайними автоматами. РФ використовує дешеві безпілотники, заощаджуючи на ракетах.

З 26 по 27 вересня українські військові знищили 6 апаратів Shahed136. Окупанти запускали їх по Одесі та Миколаївській області.