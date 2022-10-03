ВСУ отремонтировали сбитый иранский БПЛА Mohajer-6: пригоден ли он к бою (фото)

Беспилотник будет вести разведку и уничтожать объекты российских оккупантов. Установленная на аппарате управляемая бомба Qaem-5 оказалась целой.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили иранский беспилотник Mohajer-6. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"ВСУ сбили иранский БПЛА Mohajer-6. Многоцелевой БПЛА предназначен для ведения разведки, наблюдения и огневого поражения. Способен нести до 4-х высокоточных боеприпасов", — отметили военные.

Расследователи OSINTtechnical добавили в Twitter, что на беспилотнике установили управляемую бомбу Qaem-5, которая осталась невредимой.

Снаряды оснащены различными типами самонаводящихся боеголовок для подрыва целей с погрешностью менее 50 см, пишет иранское агентство Tasneem.

[ + – ] На беспилотнике Mohajer-6 установили управляемую бомбу Qaem-5

OSINTtechnical дополняет, что украинские военные восстановили произведенный в Иране Mohajer-6 и теперь он пригоден к бою.

Отметим, что информация о сбитии беспилотника Mohajer-6 появилась еще 23 сентября.

Беспилотник Mohajer-6 — зачем он нужен?

С помощью БПЛА Mohajer-6 можно вести разведку и наносить удары по целям с воздуха. БПЛА может переносить до 4 высокоточных боеприпасов.

Максимальный взлетный вес беспилотника — 600 кг, его полезная нагрузка — 100 кг, а дальность полета — 200 км. БПЛА разгоняется до 200 км/час, продолжительность полета — до 12 часов на максимальной высоте 5,4 тыс. метров.

[ + – ] БПЛА Mohajer-6 может вести разведку и наносить удары по целям с воздуха

Бомбы Qaem могут долетать до 20 км, но на практике их полет не превышает 8 км. Неизвестно, используют ли РФ их только как разведывательные или ударные. Тегерана применял эти беспилотники в военных конфликтах в Сирии и Ираке.

Беспилотники были разработаны в разгар ирано-иракской войны компанией Qods Aviation Industry.

Mohajer с персидского языка переводится как иммигрант или переселенец.

Напомним, что Россия запускает по территории Украины иранские дроны-камикадзе Shahed-136, их полет легко определить по звуку, который напоминает работу бензопилы или двигателя мопеда.

ВСУ сбивают дроны Shahed-136 системами ПВО, РЭБ и обычными автоматами. РФ использует дешевые беспилотники, экономя на ракетах.

С 26 по 27 сентября украинские военные уничтожили 6 аппаратов Shahed 136. Оккупанты запускали их в Одессу и Николаевскую область.