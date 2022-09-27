Минус семь Shahed 136: ВСУ отразили две атаки беспилотников за 10 часов

Армия Украины уже получила достаточно опыта в борьбе с иранскими БПЛА и нашли эффективные средства для их поражения.

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Украинские военные эффективно отражают атаки армии России, уничтожая иранские дроны Shahed 136 в воздухе. Воздушные силы Украины отчитались в Facebook, что за 10 ч сбили как минимум 6 вражеских беспилотников.

26 сентября около 22:00 украинские зенитчики Оперативного командования "Юг" поразили три Shahed 136, нацеленные на Одессу. Кроме того, еще один такой БПЛА удалось сбить раньше, около 2 ч ночи. Утром 27 сентября российские войска направили три Shahed 136 в Николаевскую область, однако ПВО ВСУ также удалось их спить около 8 ч утра.

Воздушные силы Украины подчеркивают, что военнослужащие всех родов войск приобретают все больше опыта в уничтожении вражеских дронов-камикадзе, в том числе иранского производства. Они находят наиболее эффективные методы борьбы с БПЛА и барражирующими боеприпасами, которые применяют россияне.

Shahed-136 – это беспилотный летательный аппарат из Ирана, предназначенный для поражения объектов на большом расстоянии. Он наводится на цель по спутниковым координатам, а запускается с пусковой платформы. При помощи двигателя дрон разгоняется и набирает высоту, а затем пикирует и врезается в объекты, детонируя боеголовку весом около 40 кг в носовой части.

Ранее эксперты рассказали, зачем Россия использует иранские дроны Shahed 136 и как их можно сбить. ВСУ выяснили, что БПЛА уязвимы как для систем ПВО, так и для средств радиоэлектронной борьбы. Россияне могут применять их вместо ракет, чтобы поражать западное вооружение.

Писали также, что Украина получила израильское оборудование для подавления БПЛА. По информации СМИ, одна из компаний-разработчиков передала через Польшу устройства, которые подходят под определение "передовой оборонительной технологи".

Появилась информация, что иранские дроны-камикадзе комплектуют процессорами из США. Микросхемы производства компании Texas Instruments обнаружили в аппаратах Shahed-131.