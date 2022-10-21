Розвідка розібрала іранський дрон Mohajer-6, щоб використати проти росіян (відео)

Іранці використовують іноземні комплектуючі, ретельно приховуючи походження БПЛА, які постачають у Росію.

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Українські розвідники розібрали іранські дрони Mohajer-6, аби зрозуміти, як із ними боротися. Про це представник Головного управління розвідки розповів ТСН.

За весь час російського вторгнення сили ППО збили над Україною менш як п'ять Mohajer-6, оскільки Росія рідко їх запускає. Експерти вивчають захоплені БПЛА, встановлюють походження деталей і визначають найефективніші методи захисту.

Чим цілішим апарат залишається після приземлення, тим більше дізнаються інженери: вони можуть розібрати різні частини та подивитися, як системи взаємодіють між собою. Один із Mohajer-6, захоплений у вересні, виявився практично неушкодженим — військові влучним пострілом пробили йому двигун, і це дозволило експертам добре його вивчити. Незабаром його можуть відремонтувати й використовувати проти ЗС РФ — треба лише створити систему управління.

Дрон зібрали в лютому 2022 року, тому його останній виліт міг бути найпершим. Розвідники звернули увагу: іранці спробували ретельно приховати походження БПЛА, зробивши написи англійською, але з граматичними помилками. Лише на одному екземплярі вдалося знайти напис мовою фарсі, зроблений вручну на звороті плати.

Захоплений Mohajer-6 складається переважно з іноземних комплектуючих: двигун зробили в Австрії, відеокамеру — на заводі Sony в Японії, інфрачервону камеру — у США чи Китаї (маркування немає), лазерний далекомір — у Китаї. Практично вся електроніка — комерційна та вільно продається на ринку, тому Україні слід домагатися запровадження санкцій щодо Ірану.

"Можливість на політичному рівні з іншими країнами перерізати шляхи постачання коштів, хай вони й не військові. І це знизить виробництво таких літаків", — розповіли в ГУР.

Mohajer-6 призначений, у першу чергу, для розвідки, хоча може виконувати роль "камікадзе" для ураження цілей. Він містить близько 10 кілограмів вибухівки, тому його руйнівна сила менша, ніж у Shahed-136. Загалом за характеристиками модель поступається турецьким Bayraktar, але перевершує російські аналоги. Українські розробники кажуть, що можуть самі виробляти дрони, аналогічні Mohajer-6, якщо військові передадуть їм список комплектуючих, або зможуть отримати ідеї для повністю вітчизняних моделей.

На початку жовтня стало відомо, що ЗСУ відремонтували збитий іранський БПЛА Mohajer-6. Його планують використовувати для спостереження за російськими військами та наведення вогню.

З'явилася інформація, що Іран може розширити військову підтримку Росії. На думку аналітиків, іранська влада планує позбавити США лідерства на світовій арені.