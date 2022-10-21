Об'єднують зусилля проти США: Іран може розширити військову підтримку Росії — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що підтримуючи РФ, іранські лідери хочуть порушити світовий устрій, в якому домінує Вашингтон.

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Незважаючи на нові санкції, Іран надає військову допомогу російській армії частково тому, що іранські лідери розраховують за участю Росії зруйнувати глобальний устрій, який очолює США, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 20 жовтня.

Такого висновку аналітики дійшли, ґрунтуючись на заявах високопосадовців та державних ЗМІ Ірану, які стверджують, що Тегеран має розширювати стратегічні відносини з Росією та Китаєм. Мета такої співпраці — протидія глобальному впливу США.

"Іранські лідери можуть побоюватися, що невдача Росії в Україні серйозно порушить це бачення і, можливо, поставить під загрозу владу Володимира Путіна і, отже, безпеку Ірану", — йдеться у звіті.

Тому в ISW очікують, що найближчими місяцями Іран може ще більше розширити військову підтримку Росії.

Як повідомлялося, Москва та Тегеран заперечують військову співпрацю. Тим часом, 20 жовтня представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран бере безпосередню участь у війні проти України. Наразі російська армія використовує іранські дрони-камікадзе Shahed-136, завдаючи ударів по всій українській території. Іранські війська перебувають у Криму, допомагаючи окупантам запускати безпілотників.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Іран готується передати РФ балістичні ракети дальністю 300 та 700 км. Також іранці мають намір поставити до Росії нову партію безпілотників Mohajer-6 та Shahed-136.