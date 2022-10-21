Объединяют усилия против США: Иран может расширить военную поддержку России, — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что, поддерживая РФ, иранские лидеры хотят нарушить мировой порядок, в котором доминирует Вашингтон.

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Несмотря на новые санкции, Иран оказывает военную помощь российской армии отчасти потому, что иранские лидеры рассчитывают с участием России разрушить глобальный порядок, возглавляемый США, сказано в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 20 октября.

К такому выводу аналитики пришли, основываясь на заявлениях высокопоставленных чиновников и государственных СМИ Ирана, которые утверждают, что Тегеран должен расширять стратегические отношения с Россией и Китаем. Цель такого сотрудничества — противодействие глобальному влиянию США.

"Иранские лидеры могут опасаться, что неудача России в Украине серьезно нарушит это видение и, возможно, поставит под угрозу власть Владимира Путина и, следовательно, безопасность Ирана", — говорится в отчете.

Поэтому в ISW ожидают, что в ближайшие месяцы Иран может еще больше расширить военную поддержку России.

Как сообщалось, Москва и Тегеран отрицают военное сотрудничество. Между тем, 20 октября представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран принимает непосредственное участие в войне против Украины. Сейчас российская армия использует иранские дроны-камикадзе Shahed-136, нанося удары по всей украинской территории. Иранские войска находятся в Крыму, помогая оккупантам запускать беспилотники.

Напомним, ранее стало известно о том, что Иран готовится передать РФ баллистические ракеты дальностью 300 и 700 км. Также иранцы намерены поставить в Россию новую партию беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136.