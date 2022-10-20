Іран бере безпосередню участь у війні проти України, — Білий дім

Представник США Джон Кірбі розповів, що Іран вирішив відправити кілька військових інструкторів і технічну підтримку в Крим, щоб використовувати Shahed-136 ефективніше та смертоносніше.

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Представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран бере безпосередню участь у війні проти України. Росія використовує іранські ударні дрони Shahed-136 по всій українській території, а іранські війська перебувають у Криму, допомагаючи російським військовим запускати БПЛА. Про це Кірбі розповів на брифінгу, передає американська журналістка Кейтлін Дурнбосс у Twitter.

"Справа в тому, що Тегеран зараз безпосередньо діє на землі та шляхом надання зброї, яка вражає мирних мешканців і цивільну інфраструктуру в Україні, фактично вбиває мирних мешканців і руйнує цивільну інфраструктуру", — сказав представник США.

Він зазначив, що Сполучені Штати мають намір протидіяти постачанням Іраном боєприпасів для РФ і швидко виконати всі санкції щодо торгівлі російською та іранською зброєю. Крім того, Україна отримає кошти, щоб протистояти загрозам.

Кірбі також вважає, що співпраця Ірану та Росії показує, наскільки ізольованими вони є у світі.

"Суть у тому, що ми не віримо, що це змінить хід війни. Український народ показав у розпал повітряних атак, які він зазнав за останні кілька днів, що він стоїть твердо і стійко", — заявив політик.

Як Іран допомагає Росії?

Джон Кірбі заявив, що російські військові не були задоволені покупкою іранських безпілотників, тому що вони не досягали цілей, а системи зазнавали збоїв. Однак пізніше Тегеран вирішив відправити в окупований Крим кілька військових інструкторів і технічну підтримку, щоб використовувати Shahed-136 ефективніше та смертоносніше.

Що робитимуть США далі?

Представник Білого дому заявив, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну засобами захисту. За його словами, зараз Пентагон активно шукає потенційного рішення протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 20 жовтня в Повітряних силах розповіли, що ЗСУ все частіше вдається збивати іранські БПЛА. Відсоток уражених цілей зростає і досяг 85%. Однак на це йде багато коштів і ресурсів.

Водночас представник МО РФ Руслан Пухов проговорився в прямому ефірі, що Іран постачає ударні дрони Росії. Він не врахував, що його покликали на прямий ефір, і перед камерою попросив ведучих не торкатися теми використання армією Росії іранських дронів-камікадзе.