"Відсоток росте і досяг 85%": ЗСУ все частіше збивають Shahed-136, — Повітряні сили (відео)

Речник відомства Юрій Ігнат зазначив, що на боротьбу з іранськими дронами йде дуже багато засобів та задіяні всі сили та ресурси — авіація, зенітно-ракетні війська та навіть стрілецька зброя.

Related video

Збройним Силам України все частіше вдається збивати запущені по території України іранські ударні безпілотники Shahed-136. Відсоток уражених цілей зростає та досяг 85%. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

"Ми рахували, що 85-86% вдається збивати, якщо враховувати дані за 18,19 і навіть 20 жовтня. Цей показник зростає та зростає", — сказав він.

Однак Ігнат заявив, що Україна витрачає на боротьбу з іранськими дронами дуже багато засобів. До знищення ворожих цілей задіяні всі сили та ресурси — авіація, зенітно-ракетні війська та навіть стрілецька зброя.

"Сьогодні збивають усіма силами і засобами, якими можливо — це і винищувальна авіація і зенітно-ракетні війська, що найбільше збивають, зенітна гармата, самохідні зенітні установки, трохи РЕБам (засоби радіоелектронної боротьби — ред.) вдається впливати на ці дрони, є і стрілецька зброя — це насамперед великокаліберні кулемети", — сказав він.

Речник командування зазначив, що 100% гарантії на успішну поразку дронів нічого не дасть. За його словами, для цього всю територію України потрібно наситити та ущільнити системами ППО, "щоб навіть муха не пролетіла".

"На жаль, у нас немає стільки сил і засобів ... Наші сили ППО розосереджені на багатьох напрямках і мають утримувати їх. Фактично лінія фронту — 2500 км, якщо враховувати Білорусь. Доводиться вести позиційну та маневрову боротьбу, противник це знає", — додав він.

Нагадаємо, 18 жовтня радник ОП Олексій Арестович розповів, що незабаром Україна отримає станції, які створюють перешкоди та заважають керувати БПЛА. Так, протягом найближчих кількох тижнів питання з іранськими дронами може бути розв'язане.

13 жовтня в ОК "Південь" оцінили кількість іранських безпілотників Shahed-136, які мають російські війська. За інформацією командування, в окупантів може бути від 300 до 2,5 тисяч таких дронів.