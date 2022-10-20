"Процент растет и достиг 85%": ВСУ все чаще сбивают Shahed-136, — Воздушные силы (видео)

Спикер ведомства Юрий Игнат отметил, что на борьбу с иранскими дронами идет очень много средств и задействованы все силы и ресурсы — авиация, зенитно-ракетные войска и даже стрелковое оружие.

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Вооруженным силам Украины все чаще удается сбивать запущенные по территории Украины иранские ударные беспилотники Shahed-136. Процент пораженных целей растет и достиг 85%. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

"Мы считали, что 85-86% удается сбивать, если учитывать данные за 18,19 и даже 20 октября. Этот показатель растет и растет", — сказал он.

Однако Игнат заявил, что Украина тратит на борьбу с иранскими дронами очень много средств. К уничтожению вражеских целей задействованы все силы и ресурсы — авиация, зенитно-ракетные войска и даже стрелковое оружие.

"Сегодня сбивают всеми силами и средствами, которыми возможно — это и истребительная авиация и наиболее сбивающие зенитно-ракетные войска, зенитная пушка, самоходные зенитные установки, немного РЕБам (средства радиоэлектронной борьбы — ред.) удается влиять на эти дроны, есть и стрелковое оружие — это прежде всего крупнокалиберные пулеметы", — сказал он.

Спикер командования отметил, что 100% гарантии на успешное поражение дронов ничего не даст. По его словам, для этого всю территорию Украины нужно насытить и уплотнить системами ПВО, "чтобы даже муха не пролетела".

"К сожалению, у нас нет столько сил и средств… Наши силы ПВО рассредоточены на многих направлениях и должны удерживать их. Фактически линия фронта — 2500 км, если учитывать Беларусь. Приходится вести позиционную и маневровою борьбу, противник это знает", — добавил он.

Напомним, 18 октября советник ОП Алексей Арестович рассказал, что в скором времени Украина получит станции, которые создают помехи и мешают управлять БПЛА. Таким образом в течении ближайших нескольких недель вопрос с иранскими дронами может быть решен.

13 октября в ОК "Юг" оценили количество иранских беспилотников Shahed-136, которые есть у российских войск. По информации командования, у оккупантов может быть от 300 до 2,5 тысячи таких дронов.