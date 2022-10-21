Разведка разобрала иранский дрон Mohajer-6, чтобы использовать против россиян (видео)

Иранцы используют иностранные комплектующие, тщательно скрывая происхождение БПЛА, которые поставляют в Россию.

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Украинские разведчики разобрали иранские дроны Mohajer-6, чтобы понять, как с ними бороться. Об этом представитель Главного управления разведки рассказал "ТСН".

За все время российского вторжения силы ПВО сбили над Украиной менее пяти Mohajer-6, поскольку Россия редко их запускает. Эксперты изучают захваченные БПЛА, устанавливают происхождение деталей и определяют наиболее эффективные методы защиты.

Чем целее аппарат остается после приземления, тем больше узнают инженеры: они могут разобрать разные части и посмотреть, как системы взаимодействуют между собой. Один из Mohajer-6, захваченный в сентябре, оказался практически невредимым — военные метким выстрелом пробили ему двигатель, и это позволило экспертам как следует его изучить. Вскоре его могут починить и использовать против ВС РФ — нужно лишь сделать систему управления.

Дрон собрали в феврале 2022 года, поэтому его последний вылет мог быть самым первым. Разведчики обратили внимание: иранцы попытались тщательно скрыть происхождение БПЛА, сделав надписи на английском языке, но с грамматическими ошибками. Лишь на одном экземпляре удалось найти надпись на языке фарси, сделанную вручную на обратной стороне платы.

Захваченный Mohajer-6 состоит, преимущественно, из иностранных комплектующих: двигатель сделали в Австрии, видеокамеру — на заводе Sony в Японии, инфракрасная камера — в США или Китае (маркировки нет), лазерный дальномер — в Китае. Практически вся электроника — коммерческая и свободно продается на рынке, поэтому Украине следует добиваться введения санкций в отношении Ирана.

"Возможность на политическом уровне с другими странами перерезать пути снабжения средств, пусть они и не военные. И это снизит производство таких самолетов", — рассказали в ГРУ.

Mohajer-6 предназначен в первую очередь для разведки, хотя может выполнять роль "камикадзе" для поражения целей. Он содержит около 10 килограммов взрывчатки, поэтому его разрушительная сила меньше, чем у Shahed-136. В целом по характеристикам модель уступает турецким Bayraktar, но превосходит российские аналоги. Украинские разработчики говорят, что могут сами производить дроны, аналогичные Mohajer-6, если военные передадут им список комплектующих, или же смогут почерпнуть идеи для полностью отечественных моделей.

В начале октября стало известно, что ВСУ отремонтировали сбитый иранский БПЛА Mohajer-6. Его планируют использовать для наблюдения за российскими войсками и наведения огня.

Появилась информация, что Иран может расширить военную поддержку России. По мнению аналитиков, иранские власти планируют лишить США лидерства на мировой арене.