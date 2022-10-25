В иранском дроне Mohajer-6 обнаружили австрийский двигатель Rotax (фото)

Поставки двигателей Rotex запрещены по законодательству ЕС в Иран и Россию. Поэтому в компании-владельце планируют провести разбирательство, как они попали в эти страны.

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В "приземленном" иранском дроне Mohajer-6 обнаружили двигатель австрийской компании Rotax. Его сбили ВСУ над Черным морем. Об этом сообщает The War Zone.

После разбора деталей иранского дрона удалось обнаружить детали от различных компаний. Особенное внимание привлекает двигатель австрийской компании Rotax, принадлежащей канадской Bombardier Recreational Products (BRP). Дело в том, что поставка такого оборудования нарушает санкции ЕС против Ирана. Они запрещают поставки товаров двойного назначения в Иран и РФ.

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Двигатели австрийской компании широко применяются в различном транспорте: сенгоходах, водных суднах, мотоциклах, самолетах и даже в БПЛА. В частности, известные БПЛА MQ-1 Predator и израильский Heron работают на двигателях Rotax.

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После появления сведений о применении австрийских двигателей в иранских БПЛА, в BRP и Rotax объявили, что крайне серьезно отнесутся к проблеме. Они настаивают, что их продукция проектируется и сертифицированы для гражданского использования только соответствующим гражданским регулирующим органом.

"Мы очень серьезно относимся к этой ситуации. BRP не разрешила и не дала никаких разрешений своим дистрибьюторам на поставку военных производителей беспилотных летательных аппаратов в Иране или России", — заявили в компании.

Помимо австрийского двигателя в дроне установлен японские, китайские и американские камеры, а также иностранный лазерный дальномер. Сам дрон изготовили в феврале 2022 года, вполне вероятно, что это был первый его полет.

Напомним, украинская разведка разобрала иранский дрон Mohajer-6, чтобы понять как он работает и узнать, из чего он состоит. В начале октября стало известно, что ВСУ отремонтировали сбитый иранский БПЛА Mohajer-6.