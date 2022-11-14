Германия национализирует экс-дочернюю компанию "Газпрома"

Уставной капитал компании был сокращен с 225,6 млн евро до нуля, из-за чего российский монополист потерял свои денежные вложения.

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Германия национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома" SEFE Securing Energy for Europe GmbH, которая раньше называлась Gazprom Germania. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на пресс-релиз немецкого Минэкономики.

В документе сказано, что правительство Германии покупает 100% акций бывшей дочерней компании "Газпрома" для защиты ее от банкротства.

Национализация предприятия, которое ранее называлось Gazprom Germania, по мнению Минэкономики, позволит вытеснить Россию из руководства SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

"Sefe была выведена из состава "Газпрома" в начале 2022 года и передана под опеку немецкого государства в апреле. С тех пор она получила около 10 миллиардов евро в виде государственных кредитных линий. Этот шаг был необходим для обеспечения энергоснабжения страны. Sefe оказалась под угрозой банкротства после того, как резкое падение российского импорта нанесло ей убытки в миллиарды евро, поскольку компания и другие импортеры газа перешли на другой спотовый рынок для получения газа из других источников", — цитирует Reuters пресс-релиз немецкого министерства.

Бывшая дочерняя компания "Газпрома", по словам журналистов, стала второй фирмой, которая была национализирована в Германии после начала энергетического кризиса, спровоцированного вторжением ВС РФ в Украину. Минэкономики в рамках процедуры распорядилось сократить уставной капитал Sefe с 225,6 млн евро до нуля, в результате чего российский монополист теряет свои денежные вложения.

В Reuters также отмечают, что Европейская комиссия уже дала добро на национализацию бывшей дочерней компании "Газпрома".

Напомним, в начале ноября российский "Газпром" отчитался о сокращении экспорта газа на 42% с начала 2022 года. Помимо этого, компания проинформировала о снижении уровня добычи голубого топлива на 18,6%.

Также сообщалось, что немецкую компанию заподозрили в сотрудничестве с "Газпромом" и поставках топлива для российских бомбардировщиков.

Отметим, что Польша отобрала у российского "Газпрома" управление частью газопровода "Ямал-Европа".