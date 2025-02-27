Швидко, або ніколи: Трамп заявив про завершення війни в Україні (відео)

Зі слів Дональда Трампа, війна може тривати вічно, якщо швидко не завершиться. При цьому політик не відмовляється від статті 5 договору про НАТО.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вірить та сподівається на швидке досягнення миру. При цьому він впевнений, що йому не доведеться застосовувати 5 статтю договору про НАТО для захисту союзників. Про своє бачення завершення війни Трамп розповів під час пресконференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зустріч з журналістами транслювалась у акаунті X Білого дому.

Мирні переговори — Трампа про завершення війни див. з 43:50

Дональд Трамп озвучив свою позицію, відповідаючи на питання про можливість застосування статті 5 Договору про НАТО. Питання пролунало в контексті "занепокоєння щодо миротворців". Президент США найперше заявив, що підтримує цю статтю північноатлантичного договору. Потім додав, що впевнений у швидкому мирі. На його думку, це станеться так швидко, що п'ята стаття не запрацює. Потім політик допустив загрозу нескінченої війни, якщо мир зараз не настане.

"Я підтримую [5 статтю НАТО]. В нас немає причин готуватись до цього. Я думаю, що це буде успішний мир, тривалий мир. Я думаю, сподіваюся, що це швидко відбудеться. Якщо це не відбудеться швидко, це може не відбудеться ніколи. Є дві такі причини", — сказав Трамп.

Американський політик продовжив пояснювати свою позицію. Трамп додав, що не хоче убивства солдатів і не хоче платити мільярди доларів.

"Я хочу побачити, щоб солдатів більше не вбивали. Я не хочу платити мільярди доларів. І прем'єр-міністр, і будь-хто інший не хоче на цю безглузду війну, яка не мусила починатися. Я думаю, що це буде тривалий мир", — завершив відповідь глава Білого дому.

Мирні переговори — зустріч Трампа і Стармер

Зазначимо, 27 лютого Дональд Трамп зустрівся з Кіром Стармером, і політики поспілкувались щодо завершення війни та можливої появи в Україні європейських миротворців. Під час першого виходу до преси президент США ще раз повторив, що американці позичали гроші українцям і так само, на його думку, робила Європа. У відповідь Стармер уточнив, що "насправді це було подаровано".

Нагадуємо, 26 лютого у США побував президент Франції Еманюель Макрон, який говорив з Трампом про можливість захисту іноземного контингенту на базах в Україні. Тим часом 27 лютого відбулась зустріч РФ та США в Стамбулі: медіа розповіли про підсумки спілкування.