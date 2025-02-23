"Союз ХДС/ХСС" має 29%: які результати екзитполів на виборах Німеччині

На виборах в Німеччині партія ексканцлера Олафа Шольца займає третє місце за кількістю голосів, повідомили журналісти. На третьому — політична сила, яку підтримує мільярдер Ілон Маск.

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У Німеччині тривають дострокові вибори до Федеральних зборів (до Бундестагу). Увечері 23 лютого проголосувала рекордна кількість громадян — 84%. Найбільшу кількість голосів набрала політична сила, яка є суперницею партії, до якої належав колишній Федеральний канцлер Олаф Шольц. Перші екзитполи показують, що об'єднання Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (Union CDU/CSU) набрало майже третину голосів. Про дані екзитполів розповіло видання Tagesschau.

Голосування у Німеччині почалось у 8 год. 23 лютого та завершилось о 18 год., і після цього з'явились перші дані опитування з дільниць. Загальна кількість виборців — 59 млн громадян. 84% людей, які проголосували — це 49,56 млн виборців, свідчать дані Tagesschau. У виборах беруть участь 29 партій, але у парламент пройдуть ті, які набрали 5% голосів.

Попередні результати виборів у Бундестаг 23 лютого (станом на 18:22 за місцевим часом):

Союз ХДС/ХСС (Union CDU/CSU) — 29%. Політичну силу очолює Фрідріх Мерц, і він може стати Федеральним канцлером, пояснили журналісти. Соціал-демократична партія Німеччини (SPD) — 16%. Політичну силу очолює ексканцлер Олаф Шольц; Союз 90/Зелені (Grüne) — 13,3%; Вільна демократична партія (FDP) — 4,9%; Альтернатива для Німеччини (AfD) — 19,6%. Політичну силу очолює Аліс Вайдель. Про цю партію позитивно відгукнувся мільярдер Ілон Маск у соцмережі X; Ліва партія (Die Linke) — 8,6%; Союз Сари Вагенкнехт (BSW) — 4,7%.

Вибори в Німеччині - перші екзитполи 23 лютого 2025 Фото: Tagesschau

Крім того, видання опублікувало орієнтовний розподіл місць у Бундестазі. Загалом у німецькому парламенті 733 місця. Найбільшу кількість заберуть, відповідно до оцінок Tagesschau, три політичні сили:

Союз ХДС/ХСС (Union CDU/CSU) — 210 місць; Альтернатива для Німеччини (AfD) — 143; Соціал-демократична партія Німеччини (SPD) — 117.

Вибори в Німеччині - можливий розподіл місць в Бундестагу 2025 Фото: Tagesschau

Зазначимо, у грудні 2024 року Олаф Шольц отримав вотум недовіри від Бундестагу та пішов у відставку, при цьому його політична сила не планує міняти чинного партійного лідера. Тим часом ще восени 2024 року німецькі громадяни не були впевнені, кого хочуть бачити на посаді глави уряду — чи лідера "Союзу ХДС/ХСС" Фрідріха Мерца, чи главу Міноборони Бориса Пісторіуса.

Нагадуємо, 3 січня Фокус зібрав інформацію про політичні сили, які беруть участь у виборах Німеччині у 2025 році, та про те, як це може вплинути на підтримку України.