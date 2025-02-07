Маск і Трамп: завоювання Європи – як і чому нова влада США буде впливати на ЄС

У суботу, 8 лютого ультраправа група "Патріоти за Європу" проведе масштабний мітинг у Мадриді під гаслом "Зробимо Європу великою знову". Наскільки правішає в політичному сенсі євроконтинент і яку роль у цьому грає найближчий соратник президента США Ілон Маск, з’ясовував Фокус.

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Про наміри групи "Патріоти за Європу" до складу якої входять, зокрема, угорський прем’єр Віктор Орбан та лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен організувати велику акцію в іспанській столиці повідомляє Politico з посиланням на двох неназваних європейських чиновників, які ознайомлені із планами організаторів. Зазначається, що мітинг пройде під гаслом Make Europe Great Again, що чітко перекликається з відомим слоганом президента США Дональда Трампа. Видання акцентує, що група "Патріоти за Європу", ініціатором якої є Орбан, має річний бюджет 5 мільйонів євро. Група, нагадаємо, була заснована невдовзі після виборів до Європарламенту у червні 2024 року з метою об’єднання ультрапопулістських правих сил Європи та впливу на інститути Євросоюзу (ЄС).

Група "Патріоти за Європу", ініціатором якої є Віктор Орбан, має річний бюджет 5 мільйонів євро Фото: Getty Images

"Серед 720 депутатів Європарламенту 86 репрезентують Патріотів, що робить їх третьою за величиною політичною групою. У Європейській раді група поки що представлена ​​лише Орбаном, але ця ситуація може змінитися внаслідок політичних зрушень у Європі", — констатує Politiko. І вельми показово, що до цих самих ймовірних зрушень неабияк докладається найближчий соратник президента Трампа — мільярдер Ілон Маск.

Як і навіщо Маск підтримує німецьких ультраправих

У політичних колах Європи наростає роздратування Маском, який став все частіше дозволяти собі втручатися у внутрішні справи інших країн. Так, нещодавно мільярдер відкрито підтримав ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".

Зокрема, Ілон Маск, який очолив нове відомство щодо підвищення ефективності уряду в адміністрації Трампа, написав на своїй сторінці в X: "Тільки АдН може врятувати Німеччину". "Так! Ти маєш рацію", — гранично оперативно відреагувала на цей меседж кандидат у канцлери на лютневих виборах від цієї партії Аліса Вайдель. Інших політиків, втім, цей пост Ілона Маска, м’яко кажучи, не надихнув. "Ми маємо свободу слова, яка поширюється і на мультимільярдерів. Але свобода слова також означає, що ви можете говорити речі, які невірні і не містять хороших політичних порад", — відповів Маску чинний канцлер ФРН Олаф Шольц, якого американський підприємець нещодавно назвав "дурнем" через розвал правлячої коаліції. Дещо згодом пан Шольц масштабував питання, назвавши "абсолютно неприйнятною" підтримку Маском правих партій у Європі загалом.

Ілон Маск відкрито підтримав ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" Фото: Getty Images

Зі свого боку екскомісар ЄС з внутрішнього ринку, відомий французький політик Тьєррі Бретон наголосив: "Маск відкрито підтримує украй праву партію "Альтернатива для Німеччини". Хіба це не є виявом прямого іноземного втручання?". "Брат, американське "іноземне втручання" — єдина причина, завдяки якій ти не говориш німецькою або російською", — випалив у відповідь Ілон Маск.

Як Маск хоче усунути з посади британського прем’єра

Слід зауважити, що Німеччина виявилася не єдиною країною, де Ілон Маск так чи інакше намагається впливати на внутрішньополітичну кухню. Зокрема, нещодавно у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго, де був присутній скандальний мільярдер, побував лідер британської вкрай правої партії Reform UК Найджел Фарадж. Після цієї зустрічі Фарадж заявив, що Ілон Маск серйозно задумався про фінансову допомогу його політсили. В цьому контексті у провідних західних медіа вже заговорили, що очільник Reform UК незабаром отримає від мільярдера пожертву в розмірі близько £80 млн. Як наголошує з цього приводу Financial Times, метою Маска є усунення з прем’єрської посади Кіра Стармера.

Нещодавно Ілон Маск назвав Великобританію "тиранічною поліцейською державою", закликавши до проведення нових загальних виборів у Сполученому Королівстві на тлі падіння рейтингів Кіра Стармера та його політсили. Опальний мільярдер також розкритикував голову британського уряду за начебто відмову розслідувати гучні справи про банди ґвалтівників, "бо це призведе до звинувачень проти Стармера", який у 2008-2013 роках очолював Королівську прокурорську службу (CPS). Окремо Ілон Маск акцентував, що лише партія Найджела Фараджа Reform UК може "врятувати" Великобританію.

Чи вщухне ультраправа хвиля у Європі

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у розмові з Фокусом, попередньо зазначивши, що саме президент США Дональд Трамп своїм відомим гаслом задав тренд Make Europe Great Again, додав: "Наразі цю тему максимально "качає" у Європі Ілон Маск, але тенденція насправді проявилася дещо раніше. Зокрема, наприкінці минулого року ми з колегами з Угорщини та Словаччини предметно обговорювали той факт, що зараз у Європі є запит не те, що на праві сили, а й навіть на авторитаризм. Тобто, якщо раніше було відчуття, що світ прагне до демократії, то зараз в тренді автократія і тому в Угорщині є Орбан, в Словаччині – Фіцо, а в Сполучених Штатах переміг Трамп, який теж схильний до правої лінії. В Італії голова уряду пані Мелоні, яку, до речі, Трамп вважає "чудовою жінкою", теж належить до правих".

Дональд Трамп теж схильний до правої лінії Фото: Getty Images

Назвавши популярність правих політиків "реаліями нашого часу", Іван Ус констатував: "Маск, розуміючи і відчуваючи реалії, робить повсякчас компліменти силам подібного спрямування, таким як, скажімо, "Альтернатива для Німеччини".

Експерт прогнозує, що певний час правий політичний тренд триматиметься, але після серії "неминучих невдач" представників правого політичного флангу, "Європа знову зрозуміє, що потрібно все ж таки шукати золоту середину, не роблячи ставку на радикалів". "Ми вже зараз бачимо протести у Словаччині, що, як на мене, теж є сигналом того, що наявність критичного мислення у населення європейських країн, зрештою не дозволить правим остаточно прийти до влади", — підсумовує Іван Ус.

Чому Трамп прагне, щоб до влади в Європі прийшли ультраправі

Натомість політолог Олег Постернак у розмові з Фокусом констатує: "Перемога Трампа надихнула багатьох правих в різних куточках світу, адже фактично у Сполучених Штатах відбувся правий поворот усієї політики, що чітко відображено у перших указах новообраного президента США, в його політиці депортації, згортанні ліберальної складової, зокрема щодо трансгендерів в армії, тощо. Очевидно, що Трампу комфортніше мати відносини з тими лідерами держав, які світоглядно збігаються з його особистими баченнями політики та суспільних відносин".

Мітинг 8 лютого пройде під гаслом Make Europe Great Again Фото: Getty Images

Підкресливши, що Європа дедалі більше правішає, політолог, резюмував: "Це наочно демонструє електоральна хвиля-2024, коли пост виборча картина в багатьох країнах засвідчила суттєвий приріст голосів саме правих партій. Це ми, наприклад, можемо побачити у Франції, коли "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і Жордана Барделли отримало близько третини місць в парламенті. Правий тренд також проявився на дострокових виборах у Великобританії, коли за загальними опитуваннями партія Reform UК Найджела Фараджа значно посилилася. Закріплення правого тренду ми побачимо також у підсумку дострокових виборів у ФРН, які пройдуть 23 лютого і після яких ультраправа "Альтернатива для Німеччини" має всі шанси отримати біля 22-25%, ставши одним з провідних гравців у тамтешньому Бундестазі".

У тому, що Європа дедалі більше правішає, велику роль, на переконання Олега Постернака, відіграє саме Ілон Маск, який сприймається Трампом у якості головного драйвера і стейкхолдера усього "правого перевороту" на європейському континенті.