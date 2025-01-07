Лідер французьких ультраправих Ле Пен потрапила в аварію в Індійському океані: подробиці

Французька популістка Марін Ле Пен не постраждала внаслідок зіткнення поромів, повідомляють ЗМІ. Політика евакуював катер прикордонної поліції.

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У вівторок, 7 січня, на території заморського регіону Франції Майотта в західній частині Індійського океану сталося зіткнення з "водним таксі", на борту якого перебувала лідер французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Про це повідомляє BFMTV.

Як зазначається, одна з барж, на борту якої перебувала політик, що курсувала між островами архіпелагу, зіткнулася з іншою баржею, яка прямувала у зворотному напрямку. Судна не зазнали серйозних ушкоджень, проте легких поранень зазнали щонайменше троє людей. Один із постраждалих почувався недобре.

Депутат не постраждав і був евакуйований шатлом прикордонної поліції.

Марін Ле Пен прибула на Майотту ще в неділю 5 січня, щоб зустрітися з жертвами циклону "Шидо".

Ураган на Майотті

14 грудня 2024 року на французьку Майотту, архіпелаг у західній частині Індійського океану між Мадагаскаром і Мозамбіком, обрушився потужний ураган. Швидкість вітру урагану "Шидо" становила близько 225 км/год. Він пошкодив житлові будинки, адміністративні будівлі та лікарню. Понад 5,5 тисячі місцевих жителів дістали поранення і травми, є загиблі.

Фокус писав, що наприкінці вересня 2024 року Марін Ле Пен постала перед судом за звинуваченням у розтраті коштів, виділених Європейським парламентом.

Нагадаємо, 24 грудня в Парижі загорілася Ейфелева вежа, через що численних туристів довелося евакуювати. Займання сталося в ліфтовій шахті між першим і другим поверхами споруди.