Лидер французских ультраправых Ле Пен попала в аварию в Индийском океане: подробности

Французская популистка Марин Ле Пен не пострадала в результате столкновения паромов, сообщают СМИ. Политика эвакуировал катер пограничной полиции.

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Во вторник, 7 января, на территории заморского региона Франции Майотта в западной части Индийского океана произошло столкновение с "водным такси", на борту которой находилась лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом сообщает BFMTV.

Как отмечается, одна из барж, на борту которой находилась политик, курсировавшая между островами архипелага, столкнулось с другой баржей, направлявшейся в обратном направлении. Судна не получили серьезных повреждений, однако легкие ранения получили как минимум три человека. Один из пострадавших почувствовал себя нехорошо.

Депутат не пострадал и был эвакуирован шаттлом пограничной полиции.

Марин Ле Пен прибыла на Майотту еще в воскресенье 5 января, чтобы встретиться с жертвами циклона "Шидо".

Ураган на Майотте

14 декабря 2024 года на французскую Майотту, архипелаг в западной части Индийского океана между Мадагаскаром и Мозамбиком обрушился мощный ураган. Скорость ветра урагана "Шидо" составляла около 225 км/ч. Он повредил жилые дома, административные здания и больницу. Более 5,5 тысячи местных жителей получили ранения и травмы, есть погибшие.

Фокус писал, что в конце сентября 2024 года Марин Ле Пен предстала перед судом по обвинению в растрате средств, выделенных Европейским парламентом.

Напомним, 24 декабря в Париже загорелась Эйфелева башня, из-за чего многочисленных туристов пришлось эвакуировать. Возгорание произошло в лифтовой шахте между первым и вторым этажами сооружения.