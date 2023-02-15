"Освобождение народов": Россия решила "деколонизировать" острова в Индийском море (видео)

По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва намерена довести процесс деколонизации островов, которые находятся под контролем Франции и Великобритании, до "справедливого завершения".

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Россия намерена поддерживать так называемое "освобождение народов" от колонизации Запада. В частности относительно острова Майотта и острова Чагос, которые находятся под контролем соответственно Франции и Великобритании, Москва солидарна с требованиями "довести процесс деколонизации до завершения". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед Государственной Думой 15 февраля.

Глава российской дипломатии утверждает, что победа во Второй мировой войне дала импульс по "освобождению колониальных стран и народов", и Россия якобы сыграла в этом решающую роль, оказывая безвозмездную поддержку.

"Сегодня мы солидарны с требованиями довести процесс деколонизации до завершения до справедливого завершения", — заявил Лавров.

Речь идет о двух островах Майотта и Чагос. По словам главы МИД, Франция по-прежнему сохраняет свой суверенитет и контроль над островом Майотта, который был аннексирован у государства Коморские острова. А Великобритания в свою очередь контролирует "отторгнутый" архипелаг Чагос, на который претендует Маврикий.

"То же самое касается отторгнутого Лондоном у Маврикия острова Чагос, откуда около полувека назад британцы вопреки решениям ООН по сути изгнали местное население ради создания своей военной базы, где она сейчас благополучно продолжает функционировать", — подчеркнул Лавров.

При этом министр пообещал, что МИД поддержит инициативу по проведению международного форума "сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".

Краткая историческая справка

Остров Майотта

Остров Майотта, входивший в состав Коморских островов, официально стал французской колонией в июне 1843 году. Спустя три года там было отменено рабство. В период с 1912 и 1946 годами три острова архипелага были присоединены к Мадагаскару — таким образом появилась колония под названием Мадагаскар и Зависимые территории.

В 1946 году рхипелаг Коморских Островов получил статус заморской территории после чего была учреждена территориальная ассамблея Коморских островов, в состав которой вошли представители всех четырех островов. Однако в 1974 году на архипелаге состоялся референдум, по результату которого население трех островов избрало независимость, а более 63% жителей Майотты проголосовало за то, чтобы остаться в составе Франции.

Остров Чагос

Чагос был передан Францией Великобритании и включен в состав колонии Маврикия в 1814 году. До 1960-х на острове проживали около 2000 человек местного населения. В период с 1966 по 1973 года власти Великобритании переселили их на Маврикий и Сейшелы с выплатой компенсации, и создала на острове военную базу. И хотя в 1968 году Маврикий получили независимость, тремя годами ранее в Британии был принят закон "О британской территории в Индийском океане", по которому Чагос отторгался от Маврикия и оставался под британским контролем.

В 2022 году Маврикий официально оспорил право собственности Великобритании на остров Чагос. Однако ситуация усложняется тем, что Британия сдала базу в аренду США до 2036 года, вопреки решению Международного суда ООН 2019 года, согласно которому по международному праву архипелаг Чагос принадлежит Маврикию.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 7 февраля заявил, что высказывания Сергея Лаврова о намерении Запада превратить Молдову в "следующую Украину" интеллектуально дискредитируют его.