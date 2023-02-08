"Был уважаемым дипломатом": в ЕС усомнились в интеллектуальных способностях Лаврова

По словам руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявления главы МИД РФ дискредитируют его и не несут ничего серьезного.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил во вторник, 7 февраля, что заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад хочет превратить Республику Молдова в "следующую Украину", интеллектуально дискредитируют его. Об этом сообщает национальное информагентство Румынии Agerpres.

"Стыдно, что господин Лавров, который когда-то был уважаемым дипломатом, идет по пути, дискредитирующем его с интеллектуальной точки зрения", — сказал Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.

Боррель добавил, что в заявлениях Лаврова "нет ничего серьезного". В свою очередь премьер Молдовы Наталья Гаврилица назвала заявления Лаврова тревожными.

Сообщается, что Гаврилица встретилась с Боррелем во вторник в Брюсселе, чтобы потребовать для Молдовы участия во всех возможных программах ЕС по укреплению политических и экономических связей, пока она не начнет переговоры о вступлении, после того как в прошлом году она получила статус кандидата вместе с Украиной.

Что сказал Лавров

Напомним, 2 февраля глава российской дипломатии Лавров заявил, что президент Республики Молдова Майя Санду "стремится вступить в НАТО" и что "она имеет румынское гражданство и готова к объединению с Румынией". Кроме того, Лавров заявил о том, что Запад пытается превратить Молдову в "анти-Россию" и что республика станет "следующей Украиной".

Также напомним, 30 декабря прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила о невозможности отношений с РФ. Она добавила, что ей нечего обсуждать с Россией после агрессии в отношении Украины и обвинила Кремль в угрозах в адрес Кишинева.

Ранее, 19 декабря 2022 года, разведка Республики Молдова сообщила о высокой угрозе вторжения РФ в 2023 году. По мнению представителей Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяцэ, ситуация с наступлением ВС РФ на Молдову всецело зависит от хода войны в Украине.