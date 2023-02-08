"Був шановним дипломатом": у ЄС засумнівалися в інтелектуальних здібностях Лаврова

За словами керівника європейської дипломатії Жозепа Борреля, заяви глави МЗС РФ дискредитують його та не несуть нічого серйозного.

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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив у вівторок, 7 лютого, що заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Захід хоче перетворити Республіку Молдова на "наступну Україну", інтелектуально дискредитують його. Про це повідомляє національне інформагентство Румунії Agerpres.

"Соромно, що пан Лавров, який колись був шановним дипломатом, іде шляхом, що дискредитує його з інтелектуальної точки зору", — сказав Боррель на спільній пресконференції в Брюсселі з прем'єр-міністеркою Молдови Наталією Гаврилицею.

Боррель додав, що в заявах Лаврова "немає нічого серйозного". Зі совго боку, прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця назвала заяви Лаврова тривожними.

Повідомляється, що Гаврилиця зустрілася з Боррелем у вівторок у Брюсселі, щоб вимагати для Молдови участі в усіх можливих програмах ЄС зі зміцнення політичних і економічних зв'язків, доки вона не розпочне переговори про вступ, після того, як минулого року вона отримала статус кандидата разом із Україною. .

Що сказав Лавров

Нагадаємо, 2 лютого глава російської дипломатії Лавров заявив, що президентка Республіки Молдова Майя Санду "прагне вступити в НАТО" і що "вона має румунське громадянство та готова до об'єднання з Румунією". Крім того, Лавров заявив про те, що Захід намагається перетворити Молдову на "анти-Росію" і що республіка стане "наступною Україною".

Також нагадаємо, 30 грудня минулого року президентка Молдови Майя Санду заявила про неможливість відносин із РФ. Вона додала, що їй нема чого обговорювати з Росією після агресії щодо України, та звинуватила Кремль у погрозах на адресу Кишинева.

Раніше, 19 грудня 2022 року, розвідка Республіки Молдова повідомила про високу загрозу вторгнення РФ у 2023 році. На думку представника Служби інформації та безпеки Молдови Олександра Мустяце, ситуація з наступом ЗС РФ на Молдову повністю залежить від перебігу війни в Україні.