"Дуже високий ризик": розвідка Молдови говорить про загрозу вторгнення РФ у 2023 році

На думку представників Служби інформації та безпеки Молдови Олександра Мустяце, ситуація з наступом ЗС РФ на Молдову повністю залежить від перебігу війни в Україні.

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Росія з великою ймовірністю може вторгнутися в Модову взимку чи навесні 2023 року. Таку заяву зробив директор Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце в ефірі TVR.

"Можна однозначно сказати, що так, вони мають намір дійти сюди. Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик", — сказав Мустяце.

За його словами, метою ЗС РФ може бути створення з'єднання з Придністровським регіоном, який є територією республіки Молдова.

Директор Служби інформації та безпеки також назвав приблизний час, в який російські війська можуть порушити державні кордони Молдови. За його словами, йдеться про період із січня до квітня.

Дещо пізніше в СІБ уточнили ситуацію з можливим наступом РФ на Молдову.

"Уточнюємо, що директор СІБ мав на увазі, що мета РФ щодо створення сухопутного коридору в Придністров'ї актуальна і сьогодні, і новий наступ РФ у цьому напрямку може відбутися 2023 року. При цьому реалізація цього сценарію залежить від перебігу війни в Україні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня під час масового ракетного удару ЗС РФ по Україні на території Молдови впала ракета С-300. Залишки ракети виявив патруль прикордонної поліції поблизу міста Бричани, в саду.

Фокус також писав про те, що ракетні удари по інфраструктурі України знову позначились на енергосистемі Молдови. За останні кілька тижнів у Молдові відбулися два масові відключення електроенергії після масованих ракетних обстрілів України