"Очень высокий риск": разведка Молдовы говорит об угрозе вторжения РФ в 2023 году

По мнению представителей Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяцэ, ситуация с наступлением ВС РФ на Молдову всецело зависит от хода войны в Украине.

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Россия с большой вероятностью может вторгнуться в Модову зимой или весной 2023 года. Такое заявление сделал директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ в эфире TVR.

"Можно однозначно сказать, что да, они намерены дойти сюда. Что будет дальше, их намерения в отношении Кишинева мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", — сказал Мустяцэ.

По его словам, целью ВС РФ может быть создания соединения с Приднестровским регионом, который является территорией республики Молдова.

Директор Службы информации и безопасности так же назвал приблизительные строки, в которые российские войска могут нарушить государственные границы Молдовы. По его словам, речь идет о периоде с января по апрель.

Несколько позже в СИБ уточнили ситуацию с возможным наступлением РФ на Молдову.

"Уточняем, что директор СИБ имел в виду, что цель РФ по созданию сухопутного коридора в Приднестровье актуальна и сегодня, и новое наступление РФ в этом направлении может состояться в 2023 году. При этом реализация этого сценария зависит от хода войны в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря во время массового ракетного удара ВС РФ по Украине на территории Молдовы упала ракета С-300. Остатки ракеты обнаружил патруль пограничной полиции недалеко от города Бричаны, в саду.

Фокус также писал о том, что ракетные удары по инфраструктуре Украины вновь отразились на энергосистеме Молдовы. За последние несколько недель в Молдове произошли два массовых отключения электроэнергии после массированных ракетных обстрелов Украины