За словами глави МЗС Сергія Лаврова, Москва має намір довести процес деколонізації островів, які знаходяться під контролем Франції та Великобританії, до "справедливого завершення".

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Росія має намір підтримувати так зване "визволення народів" від колонізації Заходу. Зокрема щодо острова Майотта та острова Чагос, які знаходяться під контролем відповідно Франції та Великобританії, Москва солідарна з вимогами "довести процес деколонізації до завершення". Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час виступу перед Державною Думою 15 лютого.

Глава російської дипломатії стверджує, що перемога у Другій світовій війні дала імпульс зі "звільнення колоніальних країн і народів", і Росія нібито відіграла у цьому вирішальну роль, надаючи безоплатну підтримку.

"Сьогодні ми солідарні з вимогами довести процес деколонізації до завершення до справедливого завершення", — заявив Лавров.

Йдеться про два острови Майотта та Чагос. За словами глави МЗС, Франція, як і раніше, зберігає свій суверенітет і контроль над островом Майотта, анексований у держави Коморські острови. А Великобританія, зі свого боку, контролює "відторгнутий" архіпелаг Чагос, на який претендує Маврикій.

"Те саме стосується відторгненого Лондоном у Маврикія острова Чагос, звідки близько пів століття тому британці всупереч рішенням ООН по суті вигнали місцеве населення заради створення своєї військової бази, де вона зараз благополучно продовжує функціонувати", — наголосив Лавров.

Водночас міністр пообіцяв, що МЗС підтримає ініціативу щодо проведення міжнародного форуму "прихильників боротьби із сучасними практиками неоколоніалізму".

Коротка історична довідка

Острів Майотта

Острів Майотта, що входив до Коморських островів, офіційно став французькою колонією в червні 1843 року. Через три роки там скасували рабство. У період з 1912 і 1946 роками три острови архіпелагу приєднали до Мадагаскару — так з'явилася колонія під назвою Мадагаскар та Залежні території.

У 1946 р. архіпелаг Коморських Островів отримав статус заморської території, після чого заснували територіальну асамблею Коморських островів, до складу якої увійшли представники всіх чотирьох островів. Проте 1974 року на архіпелазі відбувся референдум, за результатом якого населення трьох островів обрало незалежність, а понад 63% жителів Майотти проголосували за те, щоб залишитися у складі Франції.

Острів Чагос

Чагос переданий Францією Великобританії та включений до складу колонії Маврикія у 1814 році. До 1960-х на острові проживало близько 2000 осіб місцевого населення. У період з 1966 по 1973 роки влада Великобританії переселила їх на Маврикій і Сейшели з виплатою компенсації, і створила на острові військову базу. І хоча у 1968 році Маврикій здобули незалежність, трьома роками раніше в Британії прийнято закон "Про британську територію в Індійському океані", за яким Чагос відторгався від Маврикія і залишався під британським контролем.

2022 року Маврикій офіційно оскаржив право власності Великобританії на острів Чагос. Проте ситуація ускладнюється тим, що Британія здала базу в оренду США до 2036 року, попри рішення Міжнародного суду ООН 2019 року, згідно з яким з міжнародного права архіпелаг Чагос належить Маврикію.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель 7 лютого заявив, що висловлювання Сергія Лаврова про намір Заходу перетворити Молдову на "наступну Україну" інтелектуально дискредитують його.