До 10 лет тюрьмы: "подружка Путина" Ле Пен предстала перед судом за растрату средств ЕС

Если вина Ле Пен и ее однопартийцев будет доказана, ей грозит штраф до одного миллиона евро, десять лет заключения и десятилетний запрет занимать государственные должности, что не позволит ей принять участие в президентских выборах 2027 года.

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Кандидат в президенты Франции и лидер политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предстала перед судом в Париже по обвинению в растрате средств, выделенных Европейским парламентом. Об этом сообщает Bloomberg.

Медиа указывает, что Ле Пен и другие члены партии, избранные в Европейский парламент, обвиняются в растрате средств ЕС, которые использовали для фиктивного трудоустройства помощников политиков. Прокуроры считают, что Ле Пен заставила парламент ЕС заплатить четырем помощникам за период с 2009 по 2016 год, "не требуя от них выполнения задач, которые соответствуют их обязанностям помощников парламента".

Журналисты отмечают, что в системе фиктивного трудоустройства политической силы, первые сообщения о которой появились в 2015 году, были найдены контракты помощников с 2004 до 2016 года, которые подтверждают, что такие лица работали только на свою партию. По этому фиктивному принципу трудоустройства были приняты охранник, секретарь, графический дизайнер и руководитель аппарата самой Ле Пен.

"Многие из них не смогли описать свою повседневную работу, а некоторые никогда не встречались со своим якобы боссом-евродепутатом и не переступали порог здания парламента [ЕС]", — говорится в тексте обвинения, которое цитирует The Guardian.

Медиа указывает, что политику грозит наказание в виде штрафа в размере до 1 млн евро, 10 лет заключения и запрет занимать государственные должности сроком на 10 лет. Сама Ле Пен и члены ее партии отрицают выдвинутые обвинения, однако следователи считают, что политик знала об этой схеме, а ее политсила использовала средства ЕС как "копилку" для покрытия многолетних перерасходов.

СМИ отмечают, что этот процесс может стать для лидера партии "Национальное объединение" фатальным, ведь помешает ей вступить в президентские выборы 2027 года. Однако длительный апелляционный процесс может затянуться, пока не будут пройдены все судебные инстанции.

Напомним, 22 сентября 2023 года Ле Пен и 23 члена ее политсилы обвинили в нецелевом использовании средств Европейского союза. Прокуратура Парижа считает, что средства ЕС шли не на оплату труда помощников Евродепутатов, а на выплаты членам политической партии, что запрещено законодательством ЕС.

9 июля французское медиа BFMTV сообщало, что против Ле Пен выдвинули обвинения о незаконном финансировании президентской кампании 2022 года. Политик обвиняется в вероятном превышении расходов, лимит которых установлен законом.