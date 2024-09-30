До 10 років тюрми: "подружка Путіна" Ле Пен постала перед судом за розтрату коштів ЄС

Якщо провина Ле Пен та її однопартійців буде доведена, їй загрожує штраф до одного мільйона євро, десять років ув'язнення та десятирічна заборона обіймати державні посади, що не дасть змоги їй взяти участь в президентських виборах 2027 року.

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Кандидатка у президенти Франції на останніх виборах та лідерка політичної партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен постала перед судом у Парижі за звинуваченнями в розтраті коштів, виділених Європейським парламентом. Про це повідомляє Bloomberg.

Медіа вказує, що Ле Пен та інші члени партії, обрані до Європейського парламенту, звинувачуються в розтраті коштів ЄС, які використали для фіктивного працевлаштування помічників політиків. Прокурори вважають, що Ле Пен змусила парламент ЄС заплатити чотирьом помічникам за період з 2009 по 2016 рік, "не вимагаючи від них виконання завдань, які відповідають їхнім обов’язкам помічників парламенту".

Журналісти зазначають, що в системі фіктивного працевлаштування політичної сили, перші повідомлення про яку з'явилися у 2015 році, були знайдені контракти помічників з 2004 до 2016 року, які підтверджують, що такі особи працювали лише на свою партію. За цим фіктивним принципом працевлаштування були прийняті охоронець, секретар, графічний дизайнер і керівник апарату самої Ле Пен.

"Багато з них не змогли описати свою повсякденну роботу, а деякі ніколи не зустрічалися зі своїм нібито босом-євродепутатом і не переступали поріг будівлі парламенту [ЄС]", — йдеться у тексті обвинувачення, яке цитує The Guardian.

Медіа вказує, що політикині загрожує покарання у вигляді штрафу розміром до 1 млн євро, 10 років ув'язнення та заборона обіймати державні посади терміном на 10 років. Сама Ле Пен та члени її партії заперечують висунуті обвинувачення, однак слідчі вважають, що політикиня знала про цю схему, а її політсила використовувала кошти ЄС як "скарбничку" для покриття багаторічних перевитрат.

ЗМІ зазначають, що цей процес може стати для лідерки партії "Національне об’єднання" фатальним, адже перешкодить їй вступити у президентські вибори 2027 року. Однак тривалий апеляційний процес може затягнутися, допоки не будуть пройдені всі судові інстанції.

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року Ле Пен та 23 члени її політсили звинуватили в нецільовому використанні коштів Європейського союзу. Прокуратура Парижа вважає, що кошти ЄС йшли не на оплату праці помічників Євродепутатів, а на виплати членам політичної партії, що заборонено законодавством ЄС.

9 липня французьке медіа BFMTV повідомляло, що проти Ле Пен висунули звинувачення про незаконне фінансування президентської кампанії 2022 року. Політикиню обвинувачують в ймовірному перевищенні витрат, ліміт яких встановлений законом.