В Париже произошел пожар на Эйфелевой башне: эвакуировали более 1000 туристов (фото)

Сообщается, что пожарным было трудно добраться до источника пожара. Сооружение закрыли для посещения.

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В Париже произошел загорелась Эйфелева башня, из-за чего туристов пришлось эвакуировать. Об этом 24 декабря сообщили в газете Bild.

К символу Парижа приехали спасатели, которые взялись тушить огонь. Эйфелеву башню закрыли для посетителей, людей отвели от сооружения. Отмечается, что сначала пожарным было трудно добраться до источника пожара.

По предварительным данным, возгорание произошло в лифтовой шахте между первым и вторым этажами башни.

"Сейчас бушует пожар на Эйфелевой башне. Памятник только что эвакуировали. Чрезвычайная служба установила шлагбаум, но пожарная часть не имеет доступа к пламени", — передавал один из очевидцев.

Журналист с места событий сообщил, что эвакуировали около 1200 человек. По его словам, пожарные назвали причиной пожара перегрев кабеля. Огонь уже потушили.

В Euronews отметили, что в среднем Эйфелеву башню посещают до 25 тысяч посетителей в день.

Почему загорелась Эйферева башня?

По данным издания, пожар произошел примерно в 10:30 утра из-за перегрева одного из кабелей лифта. По состоянию на 12:39 он уже был локализован. Спасатели имели ограниченный доступ к башне.

В СМИ добавили, что Эйфелева башня ранее уже пережила крупный пожар. В январе 1956 года произошло возгорание в телевизионной диспетчерской, огонь значительно повредил верхнюю часть сооружения. После происшествия башню ремонтировали в течение года, а на вершину добавили радиоантенну.

Напомним, в Турции прогремел взрыв на заводе, где производят взрывчатку. Всех работников эвакуировали, взрывную волну почувствовали даже в соседних селах.

ОЅINT-аналитик Оливер Александр сообщил, что у берегов Испании затонуло российское судно, которое транспортировало люки для атомного ледокола.