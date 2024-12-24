Корабль из РФ затонул у берегов Испании: ценный груз и часть экипажа пропали (фото)

Российский сухогруз Ursa Major перевозил два мобильных крана для порта и два 45-тонных люка для нового атомного ледокола. Взрыв не позволил судну довести грузы до места назначения.

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У берегов Испании затонул российский сухогруз Ursa Major, который перевозил во Владивосток люки для атомного ледокола. Об этом сообщил ОSINT-аналитик Оливер Александр в соцсети Х (ранее — Twitter).

По данным аналитика, сухогруз перевозил два мобильных крана Liebherr для порта во Владивостоке ввиду его сильной загруженности из-за нехватки кранов. Два 45-тонных люка предназначались для строительства нового атомного ледокола проекта 10510.

Сухогруз Ursa Major перевозил два 45-тонных люка

Потеря кранов в результате взрыва судна серьезно повлияет на время погрузки и выгрузки в порту Владивостока, а утрата люков сильно задержит строительство ледокола, подчеркивает исследователь.

Изначально считалось, что сухогруз плывет в сирийский город Тартус для вывоза российских военных и техники из морской базы.

По сведениям испанского издания El Espanol, судно затонуло после взрыва на борту в международных водах между Испанией и Алжиром. Испанские силы ВМФ спасли 14 членов экипажа, двое пропали без вести.

Кроме этого известно, что сухогруз под российским флагом вышел из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Капитан судна заявил, что на момент аварии на борту Ursa Major находились пустые контейнеры.

"Медиазона" уточняет, что сухогруз Ursa Major много лет перевозил грузы "Сирийского экспресса", так в РФ называли маршрут снабжения российских войск в Сирии.

Напомним, китайский сухогруз Yi Peng 3 пребывал в Балтийском море рядом с местом, где оборвались два важных интернет-кабеля. Китайское судно прибыло туда из российского порта Усть-Луг.

В Румынии ранее арестовали сухогруз Usko Mfu, груженный ячменем и направлявшийся в Грецию. Судно не раз заходило в порты оккупированного Крыма.