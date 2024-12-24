Корабель із РФ затонув біля берегів Іспанії: цінний вантаж і частина екіпажу зникли (фото)

Російський суховантаж Ursa Major перевозив два мобільних крани для порту і два 45-тонних люки для нового атомного криголама. Вибух не дозволив судну довести вантажі до місця призначення.

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Біля берегів Іспанії затонув російський суховантаж Ursa Major, який перевозив до Владивостока люки для атомного криголама. Про це повідомив ОSINT-аналітик Олівер Александр у соцмережі Х (раніше — Twitter).

За даними аналітика, суховантаж перевозив два мобільні крани Liebherr для порту у Владивостоці через його сильну завантаженість через брак кранів. Два 45-тонних люки призначалися для будівництва нового атомного криголама проєкту 10510.

Суховантаж Ursa Major перевозив два 45-тонні люки

Втрата кранів унаслідок вибуху судна серйозно вплине на час навантаження і вивантаження в порту Владивостока, а втрата люків сильно затримає будівництво криголама, наголошує дослідник.

Спочатку вважалося, що суховантаж пливе в сирійське місто Тартус для вивезення російських військових і техніки з морської бази.

За відомостями іспанського видання El Espanol, судно затонуло після вибуху на борту в міжнародних водах між Іспанією та Алжиром. Іспанські сили ВМФ врятували 14 членів екіпажу, двоє зникли безвісти.

Крім цього відомо, що суховантаж під російським прапором вийшов із Санкт-Петербурга 12 днів тому. Капітан судна заявив, що на момент аварії на борту Ursa Major перебували порожні контейнери.

"Медіазона" уточнює, що суховантаж Ursa Major багато років перевозив вантажі "Сирійського експреса", так у РФ називали маршрут постачання російських військ у Сирії.

Нагадаємо, китайський суховантаж Yi Peng 3 перебував у Балтійському морі поруч із місцем, де обірвалися два важливих інтернет-кабелі. Китайське судно прибуло туди з російського порту Усть-Луг.

У Румунії раніше заарештували суховантаж Usko Mfu, навантажений ячменем, який прямував до Греції. Судно не раз заходило в порти окупованого Криму.