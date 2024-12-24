У Парижі сталася пожежа на Ейфелевій вежі: евакуювали понад 1000 туристів (фото)

Повідомляється, що пожежникам було важко дістатись джерела пожежі. Споруду закрили для відвідування.

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У Парижі сталась загорілась Ейфелева вежа, туристів довелося евакуювати. Про це 24 грудня повідомили у газеті Bild.

До символу Парижа приїхали рятувальники, які взялися тушити вогонь. Ейфелеву вежу закрили для відвідувачів, людей відвели від споруди. Зазначається, що спочатку пожежникам було важко дістатись джерела пожежі.

За попередніми даними, спалах стався у ліфтовій шахті між першим і другим поверхами вежі.

"Зараз вирує пожежа на Ейфелевій вежі. Пам'ятник щойно евакуювали. Надзвичайна служба встановила шлагбаум, але пожежна частина не має доступу до полум’я", — передавав один з очевидців.

Журналіст з місця подій повідомив, що евакуювали приблизно 1200 осіб. З його слів, пожежники назвали причиною пожежі перегрів кабелю. Вогонь вже загасили.

В Euronews зауважили, що в середньому Ейфелеву вежу відвідують до 25 тисяч відвідувачів на день.

Чому загорілась Ейфелева вежа?

За даними видання, пожежа сталася приблизно о 10:30 ранку через перегрів одного з кабелів ліфта. Станом на 12:39 вона вже була локалізована. Рятувальники мали обмежений доступ до вежі.

У ЗМІ додали, що Ейфелева вежа раніше вже пережила велику пожежу. У січні 1956 року стався спалах у телевізійній диспетчерській, вогонь значно пошкодив верхню частину споруди. Після події вежу ремонтували протягом року, а на вершину додали радіоантену.

Нагадаємо, у Туреччині прогримів вибух на заводі, де виробляють вибухівку. Усіх працівників евакуювали, вибухову хвилю відчули навіть у сусідніх селах.

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