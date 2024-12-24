У Туреччині пролунав вибух на заводі з виробництва вибухівки: багато жертв (відео)

Місцеві жителі кажуть, що після вибуху в них трусилися меблі та вікна. Наразі відомо про 12 осіб, які дістали несумісні з життям поранення.

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У турецькому місті Баликесір пролунав потужний вибух на заводі ZSR, де виробляють вибухові речовини. За попередніми даними, 12 осіб загинули, ще троє дістали поранення внаслідок інциденту, пише CNN Türk.

Журналісти повідомляють, що детонація сталася в цеху з виробництва капсул. До моменту вибуху на території заводу могли перебувати до 1 000 осіб. Зараз на місці працюють рятувальники, всіх співробітників заводу вже евакуювали.

Місцевий губернатор Ісмаїл Устаоглу повідомив, до міста Баликесір прибувають рятувальні команди та бригади швидкої допомоги з інших турецьких регіонів. Також відбувається активний пошук та ідентифікація всіх працівників заводу.

Згодом місцеві повідомили журналістам, що в сусідніх селах відчули вибухову хвилю: в людей трусилися вікна та меблі у власних помешканнях. За словами жителів довколишніх сіл, одна зміна в цьому цеху передбачала одночасне перебування 20 осіб, а загальна кількість працівників заводу під час однієї зміни може налічувати до 300 працівників.

ЗМІ пише, що частина будівлі заводу обвалилася, а на місці вибуху вирувала пожежа. Наразі периметр заводу вже перекрили військові та правоохоронці, які проводять огляд місця подій. Не повідомляється, що могло стати причиною детонації на цьому підприємстві.

Нагадаємо, Фокус писав, що у Мурманську прогриміли вибухи біля бази Північного флоту. Імовірно, вибухи в ніч на 19 грудня пролунали на одному з військових об'єктів у Сєвєроморську, де стоїть військовий флот і є два секретні аеродроми.

Також ми писали, що в центрі Донецька пролунав вибух. За даними російських журналістів, вибух пролунав у той момент, коли до авто підійшли чоловік із жінкою. Обох постраждалих у важкому стані госпіталізували до лікарні.