В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки: много жертв (видео)

Местные жители говорят, что после взрыва у них тряслись мебель и окна. Известно о 12 человек, которые получили несовместимые с жизнью ранения.

Related video

В турецком городе Балыкесир прогремел мощный взрыв на заводе ZSR, где производят взрывчатые вещества. По предварительным данным, 12 человек погибли, еще три получили ранения в результате инцидента, сообщает CNN Türk.

Журналисты сообщают, что детонация произошла в цехе по производству капсул. На момент взрыва на территории завода могло находиться до 1000 человек, которые работали до момента взрыва. Сейчас на заводе работают спасатели, всех работников завода уже эвакуировали.

Местный губернатор Исмаил Устаоглу сообщил, в город Балыкесир прибывают спасательные команды и бригады скорой помощи из других турецких регионов. Также происходит активный поиск и идентификация всех работников завода.

Впоследствии местные сообщили журналистам, что в соседних селах почувствовали взрывную волну: у людей тряслись окна и мебель в собственных домах. По словам жителей близлежащих сел возле завода, одна смена в этом цехе предусматривала одновременное пребывание 20 человек, а общее количество работников завода во время одной смены может насчитывать до 300 работников.

СМИ пишет, что часть здания завода обвалилась, а на месте взрыва бушевал пожар. Сейчас периметр завода уже перекрыли военные и правоохранители, которые проводят осмотр места событий. Пока не сообщается, что могло стать причиной детонации на этом предприятии.

Напомним, Фокус писал, что в Мурманске прогремели взрывы возле базы Северного флота. Предположительно, взрывы в ночь на 19 декабря прогремели на одном из военных объектов в Североморске, где стоит военный флот и есть два секретных аэродрома.

Также мы писали, что в центре Донецка прогремел взрыв. По данным российских журналистов, взрыв прогремел в тот момент, когда к авто подошли мужчина с женщиной. Обоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.