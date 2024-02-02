32 міста та 30 тисяч у Братиславі: у Словаччині пройшли великі протести проти уряду Фіцо

Голова опозиційної партії PS Міхал Шимечко нагадав, що саме 1 лютого виповнилося 100 днів із моменту формування кабінету міністрів Роберта Фіцо, які нинішній прем'єр "відзначив" антиурядовими масовими протестами.

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У четвер, 1 лютого, у 32 містах Словаччини вже вчетверте з початку 2024 року відбулися протести проти уряду Роберта Фіцо, які стали наймасштабнішими. Про це повідомляє телеканал TV Noviny.

У столиці Братиславі акція протесту стала найбільшою та зібрала 30 тисяч учасників. Окрім того, як пише телеканал, акції відбулися у восьми місцях за кордоном. Суть протестів, організованих опозиційними силами та громадськими організаціями країни, — зміна правлячою коаліцією кримінального законодавства та ігнорування дебатів у парламенті і конституційних прав.

"Наразі настав час найбільшого протесту. Коаліція втратила останні стримувальні чинники. Вона відсікає дебати, ігнорує конституційні права опозиції, вимикає мікрофони депутатів. Отже, замість довгих тижнів вона зможе проштовхнути пакет підтримки мафії за кілька днів", — заявили представники партій PS ("Прогресивна Словаччина"), KDH (Християнсько-демократичний рух) та SaS ("Свобода та солідарність"), що беруть участь в акціях.

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Голова опозиційної партії PS Міхал Шимечко нагадав, що саме 1 лютого виповнилося 100 днів із моменту формування уряду Роберта Фіцо.

"Однак замість миру та порядку знову хаос, вони злять суспільство і вже воюють між собою. Вони хочуть дати амністію та помилування всім шахраям. Вони також погрожують грошима з європейських фондів. Весь Євросоюз бачить, про що йдеться", — заявив Шимечко.

Глава партії SaS Ріхард Сулик також наголосив, які наслідки матиме поправка до кримінального закону, коли покарання за корупцію та економічні злочини планується скоротити.

На мітингу виступали, зокрема, батьки вбитого журналіста-розслідувача Яна Куцяка, смерть якого шість років тому призвела до масових протестів та відставки Роберта Фіцо з посади прем'єр-міністра.

Ті, хто зібрався на мітингу в Братиславі, говорили про те, що настав час об'єднати всі демократичні сили в Словаччині, стерти червоні лінії та усвідомити, що "по один бік барикади ми, порядні люди, а по інший — Фіцо".

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Нагадаємо, Словаччина не блокуватиме рішення про надання Україні 50 мільярдів євро Європейським Союзом за програмою Ukraine Facility. Також прем'єр-міністр Фіцо заявив, що підтримує євроінтеграційні прагнення України.