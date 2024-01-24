"Завдання від Кремля": словами про Україну Фіцо заробляє собі пенсію, — Загородній (відео)

Україні поки що цілком достатньо договорів військової безпеки з іншими державами. В НАТО треба вступати після відновлення територіальної цілісності, вважає керуючи партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

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Всі заяви прем'єра Словаччини, що Україні доведеться поступитись територіями заради миру з РФ та блокування з боку його держави вступу України до НАТО не варті уваги. Коли Україну будуть приймати до Альянсу самого пана Фіцо може давно не бути при владі. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політтехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

З його слів, ще щонайменше 10 років Україна не буде членом НАТО до тих пір, поки не поновимо територіальну цілісність держави. Києву буде цілком достатньо договорів безпеки й військової підтримки, які підписуються з іншими державами, такими, як Великобританія, наприклад.

"Треба пам'ятати, що Словаччина — достатньо залежна від РФ країна. Ще у 90-ті роки їхня газотранспортна система була куплена "Газпромом", — зазначає Загородній. — Багато представників МЗС Словаччини свого часу закінчували дипломатичний університет Москви".

Допомога Словаччини Україні у перший рік війни й так був немов "стрибок вище голови", каже експерт. А саме керівництво Словаччини більше говорить, ніж буде щось дійсно робити.

"Просто у пана Фіцо таке завдання від Кремля і він заробляє собі на пенсію знаходячись на посаді прем'єра, — зазначає політтехнолог. — Проте військові вантажі країна продовжує пропускати, а її оборонні заводи продовжують виконувати замовлення для України".

В українців дуже неправильна тактика після кожної заяви політика якоїсь країни тут же впадати у відчай чи роздратування, каже експерт. Просто слід розуміти, що з політиками треба розмовляти й знати їхні "больові точки" та не треба порівнювати одного Фіцо з цілою Словаччиною.

Сам прем'єр Словаччини взагалі може в політичному сенсі не пережити наступні вибори, бо це не Віктор Орбан, що "окопався" у владі Угорщини, зазначає Тарас Загородній. Проте треба мати на увазі, що дійсно у країнах Європи є приблизно 10-15% населення, що виступає проти допомоги Україні й тут вже мають працювати українські дипломати.

Нагадаємо, Словаччина не блокуватиме рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро Європейським Союзом за програмою Ukraine Facility. Також Фіцо заявив, що підтримує євроінтеграційні прагнення України.