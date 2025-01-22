Ілон Маск отримав нове прізвисько і лобіює звільнення "Біткоїн Ісуса"

Йдеться про Роджера Веру, який заробив мільйони, продаючи біткоїни. Вер був заарештований в Іспанії за звинуваченням у шахрайстві та ухиленні від сплати податків на приріст капіталу.

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Ілон Маск, мільярдер, власник компаній Tesla і SpaceX і найближчий соратник президента США Дональда Трампа, якого тепер ЗМІ називають First Buddy, або "Перший дружбан", за аналогією з першою леді, лобіює помилування Роджера Вера, який заробив мільйони на біткойнах і дістав прізвисько "Біткойн Ісуса". Про це пише Daily Mail.

Сюжет про "Біткоїн Ісуса"

Ілон Маск скористався привілеями свого нового статусу, щоб посидіти з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, коли президент у вівторок помилував Росса Ульбріхта, який керував Silk Road — торговельним майданчиком у даркнеті та отримав за це два довічні терміни. І тепер мільярдер повідомив, що наступною може стати людина, відома як "Біткоїн Ісус".

Дональд Трамп підписує перші укази в Овальному кабінеті Фото: Karoline Leavitt/X

"Для мене було честю перебувати сьогодні ввечері в Овальному кабінеті, коли @POTUS підписав це", — написав засновник Tesla в X у відповідь на помилування Ульбріхта.

Пост Ілона Маска Фото: Скриншот

Вер, який, імовірно, заробив мільйони доларів, продаючи свої запаси біткоїнів, був заарештований в Іспанії у квітні минулого року за звинуваченням у шахрайстві та ухиленні від сплати податків на приріст капіталу.

В обвинувальному висновку Міністерства юстиції стверджується, що уродженець Каліфорнії Вер не повідомив про приріст капіталу, отриманий ним від продажу десятків тисяч біткоїнів у 2017 році, що ймовірно принесло йому 240 мільйонів доларів, а Казначейство США втратило 48 мільйонів доларів у вигляді податкових надходжень.

45-річний Вер називає себе "Біткоїн Ісусом", і його пости в соцмережах чітко дають зрозуміти, чому він присвоїв собі це самовдоволене прізвисько.

Він утік із Кремнієвої долини на Карибські острови Сент-Кітс і Невіс, імовірно отримавши там громадянство 4 лютого 2014 року. Незабаром після цього Вер (знову ж таки імовірно) відмовився від свого громадянства США під час процесу, званого експатріацією.

"Біткоїн Ісус" Роджер Вер на своїй яхті Фото: Соцмережi

Особи, які перебувають за кордоном, навіть якщо вони більше не є громадянами, зобов'язані відповідно до законодавства США подавати податкові декларації, в яких зазначається приріст капіталу від продажу "світових активів", включно з продажем біткойнів, а також зазначати справедливу ринкову вартість будь-яких активів, які все ще перебувають у їхньому володінні.

В обвинувальному висновку йдеться, що Вер, якби він емігрував, був би зобов'язаний заплатити так званий "податок на виїзд" з будь-якого приросту капіталу.

Згідно з обвинувальним висновком, до 4 лютого 2014 року, дня його депортації, Вер і його компанії, ймовірно, володіли 131 000 біткоїнів, вартістю по 871 долару кожен.

Вер почав припускатися помилок, коли найняв юридичну фірму та оцінювача для надання допомоги у вирішенні податкових питань, пов'язаних із відмовою від громадянства США. Вер нібито "надав юридичній фірмі та оцінювачу неправдиву або таку, що вводить в оману, інформацію, яка приховала справжню кількість біткоїнів, якими володів він і його компанії".

В обвинувальному висновку стверджується, що на підставі показань Віра фірма подала неправдиві податкові декларації, занизивши вартість біткоїнів, що належать двом компаніям, а також не повідомила, що Вер особисто володів біткоїнами.

Три роки потому в обвинувальному висновку Вер звинувачується в продажу десятків тисяч біткоїнів, що належать його компаніям, на криптовалютних біржах, що принесло йому 240 мільйонів доларів готівкою.

"Хоча Вер на той момент не був громадянином США, він, згідно із законом, був зобов'язаний звітувати перед Податковою службою США (IRS) і платити податки з певних виплат, як-от дивіденди від MemoryDealers і Agilestar, що були американськими корпораціями", — ідеться в обвинувальному висновку.

Якщо Вер буде визнано винним за всіма вісьмома висунутими йому обвинуваченнями, йому може загрожувати максимальне покарання у вигляді трохи менше ніж 80 років позбавлення волі у федеральній в'язниці.

Своє іронічне прізвисько First Buddy Ілон Маск отримав після того, як свого часу його називали "першою леді Трампа", коли стосунки мільярдера і Дональда Трампа стали набагато ближчими, ніж раніше. Демократи і критики навіть жартували, що у США буде "президент Маск". Це явно зачепило Дональда Трампа, який підтвердив, що у Маска не буде офісу в Західному крилі Білого дому, а в грудні 2024 року, виступаючи на щорічній конференції AmericaFest консервативної партії Turning Point USA у Фініксі, Трамп заявив, що навіть якби Маск захотів стати президентом США, то він би не зміг цього зробити.

Ілон Маск і Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Ні, він не стане президентом, це я вам можу сказати. І я в безпеці. А знаєш, чому він не може бути в безпеці? Він не народився в цій країні", — заявив Трамп натовпу.

Нагадаємо, одразу після інавгурації у Вашингтоні Трамп помилував своїх прихильників, які брали участь у штурмі Капітолія у 2021 році. А також Росса Ульбріхта, якого засудили 2015 року на два довічні терміни і 40 років, визнавши винним за низкою звинувачень, включно зі змовою з метою незаконного обігу наркотиків, відмиванням грошей і зломом комп'ютерів. Щоправда в пості, який повідомляв про це рішення, президент США помилився і назвав Ульбріхта — Улбрайтом.