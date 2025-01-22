Був засуджений на два довічних: Трамп помилував Росса Ульбріхта, творця ринку даркнету Silk Road

Ульбріхт був визнаний винним у змові з метою незаконного обігу наркотиків і відмивання грошей і засуджений 2015 року.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав указ про повне і беззастережне помилування Росса Ульбріхта, який керував Silk Road — торговим майданчиком у даркнеті, де продавали нелегальні наркотики. Трамп опублікував на своїй платформі Truth Social повідомлення про те, що він зателефонував матері Ульбріхта і повідомив їй про помилування її сина. Про це пише ВВС.

Трейлер фільму про Росса Ульбріхта "Асоціальна мережа"

Silk Road, закритий 2013 року після арешту Ульбріхта, займався продажем заборонених наркотиків із використанням біткоїнів, а також хакерського обладнання і вкрадених паспортів.

"Покидьки, які працювали над його засудженням, були тими ж божевільними, які були залучені в сучасне озброєння уряду проти мене. Його засудили до двох довічних термінів плюс 40 років. Смішно!", — написав Трамп у своєму повідомленні в мережі у вівторок увечері.

Перше фото Росса Ульбріхта на волі Фото: Соцмережi

Ульбріхта визнали винним за низкою обвинувачень, включно зі змовою з метою незаконного обігу наркотиків, відмиванням грошей і зломом комп'ютерів.

Під час судового розгляду прокурори заявили, що веб-сайт Ульбріхта, розміщений у прихованому "темному Інтернеті", або даркнеті, анонімно продав наркотики на суму понад 200 мільйонів доларів.

Він керував Silk Road під псевдонімом Dread Pirate Roberts, що є відсиланням до персонажа фільму 1987 року "Принцеса-наречена".

Скриншот сайту Silk Road Фото: Скриншот

Прокурори заявили, що він також організував шість замовних убивств, зокрема вбивство колишнього співробітника Silk Road, хоча, за їхніми словами, жодних доказів того, що які-небудь убивства були дійсно скоєні, не існує.

Росс Ульбріхт до вироку Фото: Соцмережi

"Шовковий шлях" отримав свою назву від історичних торговельних шляхів, що охоплюють Європу, Азію і частину Африки.

Сайт здобув популярність завдяки повідомленням у ЗМІ та онлайн-чатам. Але користувачі могли отримати доступ до сайту тільки через Tor — систему, яка дає змогу людям користуватися Інтернетом, не розкриваючи, хто вони і в якій країні перебувають.

У судових документах ФБР ідеться про те, що на сайті зареєстровано трохи менше ніж мільйон користувачів, однак слідчі заявили, що не знають, скільки з них активні.

Ухвалюючи вирок Ульбріхту, який має дві вищі освіти, окружна суддя Кетрін Форрест заявила, що він "нічим не кращий за будь-якого іншого наркоторговця".

Росс Ульбріхт у залі суду Фото: Скриншот

За її словами, це місце було "ретельно спланованою справою всього його життя".

Суддя зазначив, що тривалий термін покарання також послужив сигналом для наслідувачів про те, що будуть "дуже серйозні наслідки".

"Я хотів дати людям можливість робити вибір у своєму житті і мати право на конфіденційність і анонімність", — сказав Ульбріхт на винесенні вироку в травні 2015 року.

Скриншот сайту Silk Road Фото: Скриншот

Раніше Трамп натякнув, що планує пом'якшити вирок Ульбріхту, під час своєї промови на з'їзді Лібертаріанців минулого року.

Лібертаріанська партія виступала за звільнення Ульбріхта і заявила, що його справа є прикладом зловживання владою з боку уряду.

Конгресмен-республіканець Томас Мессі, союзник Трампа, привітав рішення президента.

"Спасибі, що стримали слово, дане мені та іншим, хто виступав за звільнення Росса", — сказав законодавець із Кентуккі.

Нагадаємо, також Дональд Трамп помилував знаменитого QAnon Shaman, Джейкоба Ченслі, який 6 січня 2021 року увірвався до Конгресу. Джейкоб, який став одним із найпомітніших учасників заколоту через свій голий торс, вкритий татуюваннями та оригінальний головний убір із рогами, уже заявив, що "купить кілька гвинтівок".