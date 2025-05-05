Не Росія: Трамп знає, хто підірвав "Північний потік", і незабаром все розкриє (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може відповісти, хто підірвав газопровід "Північний потік", якщо попитає кількох людей. Зі слів глави Білого дому, до підриву певним чином причетний навіть він, а також Джо Байден та ціни на нафту.

Related video

Заява Трампа щодо "Північного потоку" пролунала під час брифінгу 5 травня, який транслювався у YouTube-каналі Білого дому.

Підрив "Північного потоку" - коментар Дональда Трампа див. з 12:48

У Білому домі відбувся захід, присвячений спортивним подіям, але президент США дав кілька відповідей на питання медіа. Один з журналістів поцікавився, чи не хотів би Трамп дізнатись, хто підірвав "Північний потік". Наприклад, він міг би почати відповідне розслідування, чути на відео. У відповідь глава Білого дому заявив, що може самостійно дізнатись, хто підривник, і для цього не знадобиться багато грошей і витрат. З його слів, він поспілкується з різними людьми, і все знатиме. Також Трамп пояснив, що відповідь і так відома.

"Мабуть, якби я запитав певних людей, я б зміг вам сказати, не витрачаючи багато грошей на розслідування. Я думаю, що багато людей знають, хто його підірвав", — сказав він.

Після цього американський президент назвав ім'я першого "підривника", цією людиною був він сам. Трамп пояснив, що заперечував проти будівництва "Північного потоку". Після цього політик згадав Джо Байдена, а також ціни на нафту і прихильність РФ до ідей завершення війни. Глава Білого дому чітко не пояснив, чи причетні росіяни, або будь-хто інший, до інциденту у Балтійському морі.

"Але це був я — той, який спочатку все підірвав, бо я не дозволив би його побудувати. А потім, коли Байден увійшов, він дозволив його побудувати. І це дуже цікаво, але я думаю, що Росія з ціною на нафту [та] ціни на нафту знизилася — я думаю, що ми в хорошому становищі, хорошій позиції для врегулювання", — чути на відео з Білого дому.

Підрив "Північного потоку" — деталі

Зазначимо, підриви "Північного потоку" та "Північного потоку 2" відбулись у вересні 2022 року. Пошкодження гілок газопроводів відбулись о 2 год та 19 год 26 вересня. Місце інциденту — за кілька кілометрів від острова Борнгольм у Балтійському морі. Згідно з першими версіями, невідомі особи підірвали газопровід: у Європейському Союзі такі дії назвали диверсіями або саботажем. Згодом з'ясувалось, що внаслідок підриву утворилось два отвори на трубі А "Північного потоку 2" та по одному отвору на трубах А та Б "Північного потоку 1". Один з отворів був довжиною 30 м, а в атмосферу виділилось 100 тис. тонн природного газу.

Під час розслідування з'ясувалось, що поруч з газопроводами проходило російське дослідницьке судно, з якого могли спуститись водолази або дрони для закладання вибухівки. З іншого боку, Bellingcat назвало ім'я українця, який, ймовірно, найняв корабель і плавав Балтійським морем поруч з точкою підриву "Північного потоку".

Нагадуємо, у вересня 2024 року Der Spiegel написало про можливу причетність України до вибухів на російських балтійських газогонах. Тим часом у лютому Bloomberg розповіло про бажання німців відновити постачання газу через "Північний потік".