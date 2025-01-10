"Должны положить конец войне": Трамп заявил, что готовится к встрече с Путиным

Дональд Трамп не уточнил, когда именно должна состояться встреча, но отметил, что к ней стремится Путин.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters.

"Он хочет встретиться, и мы готовим это", — сказал Трамп во время выступления перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Он не назвал конкретной даты проведения переговоров, но отметил, что сроки предстоящей встречи пока обсуждаются.

"Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне", — подчеркнул Трамп, говоря о войне в Украине.

Отметим, что российская сторона на момент публикации материала не комментировала слова Трампа о предстоящей встрече с Путиным.

Напомним, 7 января Дональд Трамп заявил, что завершит войну в Украине за полгода.

9 января телеканал CNN сообщил, что переговоры РФ и Украины планировали в первой половине 2025 года.