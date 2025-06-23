Забрали телефоны и выделили каждому конкретный самолет: Малюк рассказал новые детали операции "Паутина"

В спецоперации "Паутина" на территории России, в результате которой был уничтожен и поврежден 41 самолет российской стратегической авиации, участвовали лучшие операторы БПЛА.

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Каждому была доказана цель и "выделен" конкретный самолет. Об этом рассказал на встрече с журналистами глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Я собрал лучших операторов дронов ЦСО А. Они зашли в пять утра на пункт боевого управления, у них забрали телефоны. И началась работа: каждому была доведена цель, "выделен" конкретный самолет", — рассказывает Малюк.

Глава СБУ подчеркнул, что у каждого оператора был макет местности с учетом рельефов местности, место нахождения домиков, маршрута полета. Между тем у Малюка были свои макеты.

Также глава СБУ подчеркнул, что во время спецоперации "Паутина" ни один из участников не имел полного представления о масштабе и цели задачи.

"Люди, которые делали дроны, не знали, что это под "Паутину". Люди, которые делали домики, не знали, что это под самолеты. Люди, которые перевозили, также не были посвящены в детали. Каждый отвечал за свое сверхважное, отдельное направление работы", — пояснил Василий Малюк.

Последняя атака Службы безопасности Украины по крымскому мосту была двойной. СБУ использовали два заряда взрывчатки весом 1100 кг.

Подробности удара по Крымскому мосту

Как пишет РБК-Украина, во время общения с журналистами глава СБУ Василий Малюк также рассказал детали последнего удара по Керченскому мосту в оккупированном Крыму. По его словам, были дважды поражены ключевые опоры моста.

Для этого Служба безопасности Украины использовала два заряда взрывчаткой по 1100 кг.

"Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это — начало новой эпохи. Мы мост жалили трижды. В 2022 году заходили с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ "Sea Baby" по воде", — рассказал Малюк.

Глава СБУ отметил, что в последний раз Крымский мост был поражен под водой.

"Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху "морской истории", — подчеркнул глава СБУ.

Напомним, что ранее сообщалось, что беспилотники, которые уничтожили российские самолеты в рамках операции "Паутина", были специально разработаны и изготовлены инженерами Службы безопасности Украины.