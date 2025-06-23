Забрали телефони і виділили кожному конкретний літак: Малюк розповів нові деталі операції "Павутина"

У спецоперації "Павутина" на території Росії, внаслідок якої було знищено та пошкоджено 41 літак російської стратегічної авіації, брали участь найкращі оператори БПЛА.

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Кожному було доведено ціль і "виділено" конкретний літак. Про це розповів на зустрічі з журналістами очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

"Я зібрав найкращих операторів дронів ЦСО А. Вони зайшли о п’ятій ранку на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, "виділений" конкретний літак", — розповідає Малюк.

Голова СБУ наголосив, що у кожного оператора був макет місцевості з урахуванням рельєфів місцевості, місце знаходження будиночків, маршруту польоту. Тим часом у Малюка були свої макети.

Також голова СБУ наголосив, що під час спецоперації "Павутина" жоден з учасників не мав повного уявлення про масштаб і мету завдання.

"Люди, які робили дрони, не знали, що це під "Павутину". Люди, які робили будиночки, не знали, що це під літаки. Люди, які перевозили, також не були посвячені в деталі. Кожен відповідав за свій надважливий, окремий напрямок роботи", — пояснив Василь Малюк.

Остання атака Служби безпеки України по кримському мосту була подвійною. СБУ використали два заряди вибухівки вагою 1100 кг.

Подробиці удару по Кримському мосту

Як пише РБК-Україна, під час спілкування з журналістами голова СБУ Василь Малюк також розповів деталі останнього удару по Керченському мосту в окупованому Криму. За його словами, було двічі уражено ключові опори мосту.

Для цього Служба безпеки України використала два заряди вибухівкою по 1100 кг.

"Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це — початок нової епохи. Ми міст жалили тричі. У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді", — розповів Малюк.

Голова СБУ наголосив, що крайнього разу Кримський міст було уражено під водою.

"Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", — підкреслив голова СБУ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що безпілотники, які знищили російські літаки в межах операції "Павутина", були спеціально розроблені та виготовлені інженерами Служби безпеки України.