Законопроект о новых санкциях США против России представят в Конгрессе: что о нем известно
Этот законопроект призван послать "мощный сигнал" российскому президенту Владимиру Путину, говорит бывший спикер Палаты представителей США. В Конгрессе США его представят 9 июля.
Уже в среду, 9 июля, в Конгрессе США представят законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против Российской Федерации. Такое заявление сделал в соцсети Х бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.
Ньют считает, что этот законопроект пошлет "мощный сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину.
"Важный законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России будет вынесен на рассмотрение в среду. Это очень важный законопроект, который пошлет мощный сигнал Путину, что болтать и убивать – это проигрышная стратегия. Американский народ будет терпеть ложь диктатора-убийцы лишь ограниченное время. Законопроект сенатора Грэма – это следующий разумный шаг в давлении на Путина, чтобы он согласился на прекращение огня в Украине", – заявил Гингрич.
Известно, что этот законопроект предусматривает 500% пошлины для стран, которые будут покупать российские товары.
Сам Линдси Грэм заявил, что законопроект в первую очередь направлен на тех, кто покупает товары у России, поддерживая тем самым "военную машину" Путина, а это Индия и Китай.
"Настало время сменить правила игры", — сообщил Грэм.
Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Европа готовится ввести новые санкции против России, которые будут самыми жесткими за последние три года. По его словам, новые ограничения должны коснуться нефтяных доходов и финансовых игроков в Российской Федерации или других странах.
При этом, подписав указ об отмене санкций против Сирии 2 июля, президент США Дональд Трамп заодно исключил из санкционного списка и некоторые российские компании. Под сирийскими санкциями находились в том числе несколько российских банков и государственная компания "Рособоронэкспорт".