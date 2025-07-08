Законопроект о новых санкциях США против России представят в Конгрессе: что о нем известно

Этот законопроект призван послать "мощный сигнал" российскому президенту Владимиру Путину, говорит бывший спикер Палаты представителей США. В Конгрессе США его представят 9 июля.

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Уже в среду, 9 июля, в Конгрессе США представят законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против Российской Федерации. Такое заявление сделал в соцсети Х бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.

Ньют считает, что этот законопроект пошлет "мощный сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину.

Законопроект представят завтра в Конгрессе Фото: Скриншот

"Важный законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России будет вынесен на рассмотрение в среду. Это очень важный законопроект, который пошлет мощный сигнал Путину, что болтать и убивать – это проигрышная стратегия. Американский народ будет терпеть ложь диктатора-убийцы лишь ограниченное время. Законопроект сенатора Грэма – это следующий разумный шаг в давлении на Путина, чтобы он согласился на прекращение огня в Украине", – заявил Гингрич.

Известно, что этот законопроект предусматривает 500% пошлины для стран, которые будут покупать российские товары.

Сам Линдси Грэм заявил, что законопроект в первую очередь направлен на тех, кто покупает товары у России, поддерживая тем самым "военную машину" Путина, а это Индия и Китай.

Линдси Грэм заявил, что "пора сменить правила игры" Фото: Скриншот

"Настало время сменить правила игры", — сообщил Грэм.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Европа готовится ввести новые санкции против России, которые будут самыми жесткими за последние три года. По его словам, новые ограничения должны коснуться нефтяных доходов и финансовых игроков в Российской Федерации или других странах.

При этом, подписав указ об отмене санкций против Сирии 2 июля, президент США Дональд Трамп заодно исключил из санкционного списка и некоторые российские компании. Под сирийскими санкциями находились в том числе несколько российских банков и государственная компания "Рособоронэкспорт".