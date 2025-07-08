Законопроєкт про нові санкції США проти Росії представлять у Конгресі: що про нього відомо
Цей законопроєкт покликаний надіслати "потужний сигнал" російському президенту Володимиру Путіну, каже колишній спікер Палати представників США. У Конгресі США його представлять 9 липня.
Уже в середу, 9 липня, у Конгресі США представлять законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції проти Російської Федерації. Таку заяву зробив у соцмережі Х колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч.
Ньют вважає, що цей законопроєкт надішле "потужний сигнал" російському диктатору Володимиру Путіну.
"Важливий законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії буде винесено на розгляд у середу. Це дуже важливий законопроєкт, який надішле потужний сигнал Путіну, що базікати і вбивати — це програшна стратегія. Американський народ терпітиме брехню диктатора-вбивці лише обмежений час. Законопроєкт сенатора Грема — це наступний розумний крок у тиску на Путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні", — заявив Гінгріч.
Відомо, що цей законопроєкт передбачає 500% мита для країн, які купуватимуть російські товари.
Сам Ліндсі Грем заявив, що законопроєкт насамперед спрямований на тих, хто купує товари в Росії, підтримуючи тим самим "військову машину" Путіна, а це Індія і Китай.
"Настав час змінити правила гри", — повідомив Грем.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Європа готується ввести нові санкції проти Росії, які будуть найжорсткішими за останні три роки. За його словами, нові обмеження мають торкнутися нафтових доходів і фінансових гравців у Російській Федерації або інших країнах.
Водночас, підписавши указ про скасування санкцій проти Сирії 2 липня, президент США Дональд Трамп заразом виключив із санкційного списку і деякі російські компанії. Під сирійськими санкціями перебували, зокрема, кілька російських банків і державна компанія "Рособоронекспорт".