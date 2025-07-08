Законопроєкт про нові санкції США проти Росії представлять у Конгресі: що про нього відомо

Цей законопроєкт покликаний надіслати "потужний сигнал" російському президенту Володимиру Путіну, каже колишній спікер Палати представників США. У Конгресі США його представлять 9 липня.

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Уже в середу, 9 липня, у Конгресі США представлять законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції проти Російської Федерації. Таку заяву зробив у соцмережі Х колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч.

Ньют вважає, що цей законопроєкт надішле "потужний сигнал" російському диктатору Володимиру Путіну.

Законопроєкт представлять завтра в Конгресі Фото: Скриншот

"Важливий законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії буде винесено на розгляд у середу. Це дуже важливий законопроєкт, який надішле потужний сигнал Путіну, що базікати і вбивати — це програшна стратегія. Американський народ терпітиме брехню диктатора-вбивці лише обмежений час. Законопроєкт сенатора Грема — це наступний розумний крок у тиску на Путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні", — заявив Гінгріч.

Відомо, що цей законопроєкт передбачає 500% мита для країн, які купуватимуть російські товари.

Сам Ліндсі Грем заявив, що законопроєкт насамперед спрямований на тих, хто купує товари в Росії, підтримуючи тим самим "військову машину" Путіна, а це Індія і Китай.

Ліндсі Грем заявив, що "настав час змінити правила гри" Фото: Скриншот

"Настав час змінити правила гри", — повідомив Грем.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Європа готується ввести нові санкції проти Росії, які будуть найжорсткішими за останні три роки. За його словами, нові обмеження мають торкнутися нафтових доходів і фінансових гравців у Російській Федерації або інших країнах.

Водночас, підписавши указ про скасування санкцій проти Сирії 2 липня, президент США Дональд Трамп заразом виключив із санкційного списку і деякі російські компанії. Під сирійськими санкціями перебували, зокрема, кілька російських банків і державна компанія "Рособоронекспорт".