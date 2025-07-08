ЕС хочет "поставить на место" Путина и подготовил для этого план: из чего он состоит

Европейский союз готовит самый жесткий пакет санкций против России начиная с 2022 года, чтобы серьезно истощить ресурсы страны-агрессора и ограничить финансирование Кремлем войны.

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Новые меры должны ударить по нефтегазовому сектору и финансовой системе РФ, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы хотим, чтобы Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня. С тех пор, как президент Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, удары России по Украине увеличились в пять раз. Это не может продолжаться, это должно прекратиться", — сказал Барро.

Он уточнил, что ВС РФ не продвигаются на фронте, а вместо этого усиливают удары по украинским городам и гражданским объектам, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.

"Мы намерены поставить его на место", — подчеркнул Барро.

По словам французского дипломата, санкции коснутся нефтегазового сектора и финансов, а именно:

запреты на транзакции через "Северный поток-1" и "Северный поток-2";

снижение ценового лимита на российскую нефть с $60 до $45 за баррель;

дополнительные санкции против "теневого флота" танкеров РФ, которые помогают обходить ограничения;

полный запрет транзакций с 22 российскими банками, работающими через третьи страны;

ограничения для Российского фонда прямых инвестиций (RDIF) и его дочерних структур.

Барро также подчеркнул, что санкции могут затронуть и иностранные компании и посредников, которые помогают России обходить предыдущие ограничения.

Напомним, 6 июля Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет против 60 юридических лиц из России.

Фокус также писал о том, чтобы обойти санкции Россия построила оборонный завод в Венесуэле.