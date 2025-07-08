ЄС хоче "поставити на місце" Путіна та підготував для цього план: з чого він складається

Європейський союз готує найжорсткіший пакет санкцій проти Росії починаючи з 2022 року, щоб серйозно виснажити ресурси країни-агресорки та обмежити фінансування Кремлем війни.

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Нові заходи мають вдарити по нафтогазовому сектору та фінансовій системі РФ, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Ми хочемо, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню. З того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, удари Росії по Україні збільшилися в п'ять разів. Це не може тривати, це повинно припинитися", — сказав Барро.

Він уточнив, що ЗС РФ не просуваються на фронті, а замість цього посилюють удари по українських містах і цивільних об’єктах, що призводить до численних жертв серед мирного населення.

"Ми маємо намір поставити його на місце", — наголосив Барро.

За словами французького дипломата, санкції торкнуться нафтогазового сектору та фінансів, а саме:

заборони на транзакції через "Північний потік-1" та "Північний потік-2";

зниження цінового ліміту на російську нафту з $60 до $45 за барель;

додаткові санкції проти "тіньового флоту" танкерів РФ, які допомагають обходити обмеження;

повна заборона транзакцій з 22 російськими банками, що працюють через треті країни;

обмеження для Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) та його дочірніх структур.

Барро також підкреслив, що санкції можуть зачепити й іноземні компанії та посередників, які допомагають Росії обходити попередні обмеження.

Нагадаємо, 6 липня Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет проти 60 юридичних осіб із Росії.

Фокус також писав про те, аби обійти санкції Росія побудувала оборонний завод у Венесуелі.