РФ готовила прорыв на Херсонщине: СБУ задержала ключевого шпиона (фото)

СБУ предотвратила прорыв российских диверсионных групп на правобережье Херсонщины. В частности, вражеские войска планировали выйти в тыл украинских сил, используя собранные разведданные о прибрежных территориях и оборонительных объектах.

По информации Службы безопасности Украины, враг готовился закрепиться на занятых позициях до подхода основных сил с временно оккупированной части области. Для этого российский агент собирал данные о расположении украинских подразделений и системе охраны объектов вблизи Днепра, обходил прибрежную территорию и выпытывал сведения у местных жителей под видом бытовых разговоров.

Деятельность агента была задокументирована киберспециалистами СБУ, после чего его задержали по месту жительства в Херсоне. Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала российского агента Фото: СБУ

Комплексные мероприятия СБУ проводились под процессуальным руководством областной прокуратуры и позволили предотвратить прорыв диверсантов на правобережье Херсонщины.

