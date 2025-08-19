Видно из космоса: дроны СБУ взорвали склады боеприпасов ВС РФ под Луганском (фото)

Дроны Службы безопасности Украины попали по двум складам боеприпасов Вооруженных сил Российской Федерации. Склады располагались в глубоком тылу на территории временно оккупированной Луганской области.

Удар по складам БК ВС РФ произошел в ночь на 19 августа, сообщила пресс-служба СБУ. Взорвалось в хранилищах рядом с селом Белокуракино, расположенном неподалеку от железнодорожной станции. Уточняется, что через станцию проходят поезда, которые везут снаряды и технику и линию фронта в Украину, а именно — на Покровское направление.

Ведомство заверило, что произошло минимум семь прилетов. Также отмечается, что последствия попадания зафиксировала служба FIRMS NASA, которая следит за температурой земной поверхности с помощью спутника.

"В ночь на 19 августа дроны СБУ устроили "хлопок" на двух складах боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов", — заявила СБУ.

Удар по ВС РФ — следы пожара после атаки дронов СБУ 19 августа Фото: FIRMS NASA

Удар по ВС РФ — детали попадания дронов СБУ

Служба безопасности не публиковала фото или видео с точки попадания по складам БК в Луганской области. На карте боевых действий DeepState видим, что тайник в Белокуракино расположен более чем в 80 км от линии фронта в районе Купянска-Боровой.

Удар по ВС РФ — расстояние до Белокуракино и российских складов БК Фото: DeepState

Отметим, 14 августа дроны СБУ нанесли удары по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в Волгоградской области. Последствия попадания также проявились на карте FIRMS. Загорелось на территории НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка": на фото и видео с места событий показали столбы дыма и огня, которые охватили цеха и оборудование.

Между тем 18 августа появилось заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди. Военный сообщил, что украинские средства поражения полностью повредили ветку нефтепровода "Дружба", по которой сырье поступало в Венгрию. По его словам, дроны атаковали станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ. На Google maps видим, что нефтеперекачивающая станция расположена в 300 км от границ Украины.

Напоминаем, днем 19 августа стало известно об атаке на грузовой поезд под Токмаком, в результате которого взорвали топливо ВС РФ и существенно повредили пути.