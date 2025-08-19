Поддержите нас UA
Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

Видно из космоса: дроны СБУ взорвали склады боеприпасов ВС РФ под Луганском (фото)

Силы обороны метко отработали по складам ВС РФ на оккупированной части Луганской области
Под Луганском произошел взрыв на складах БК ВС РФ (иллюстративное фото) | Фото: Иллюстративное фото

Дроны Службы безопасности Украины попали по двум складам боеприпасов Вооруженных сил Российской Федерации. Склады располагались в глубоком тылу на территории временно оккупированной Луганской области.

Удар по складам БК ВС РФ произошел в ночь на 19 августа, сообщила пресс-служба СБУ. Взорвалось в хранилищах рядом с селом Белокуракино, расположенном неподалеку от железнодорожной станции. Уточняется, что через станцию проходят поезда, которые везут снаряды и технику и линию фронта в Украину, а именно — на Покровское направление.

Ведомство заверило, что произошло минимум семь прилетов. Также отмечается, что последствия попадания зафиксировала служба FIRMS NASA, которая следит за температурой земной поверхности с помощью спутника.

"В ночь на 19 августа дроны СБУ устроили "хлопок" на двух складах боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов", — заявила СБУ.

Под Луганском пылает на склада БК РФ после удара дронов СБУ 19 августа
Удар по ВС РФ — следы пожара после атаки дронов СБУ 19 августа
Фото: FIRMS NASA

Удар по ВС РФ — детали попадания дронов СБУ

Служба безопасности не публиковала фото или видео с точки попадания по складам БК в Луганской области. На карте боевых действий DeepState видим, что тайник в Белокуракино расположен более чем в 80 км от линии фронта в районе Купянска-Боровой.

Расстояние до Белокуракино, которое пролетели дроны СБУ 19 августа
Удар по ВС РФ — расстояние до Белокуракино и российских складов БК
Фото: DeepState

Отметим, 14 августа дроны СБУ нанесли удары по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в Волгоградской области. Последствия попадания также проявились на карте FIRMS. Загорелось на территории НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка": на фото и видео с места событий показали столбы дыма и огня, которые охватили цеха и оборудование.

Между тем 18 августа появилось заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди. Военный сообщил, что украинские средства поражения полностью повредили ветку нефтепровода "Дружба", по которой сырье поступало в Венгрию. По его словам, дроны атаковали станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ. На Google maps видим, что нефтеперекачивающая станция расположена в 300 км от границ Украины.

Напоминаем, днем 19 августа стало известно об атаке на грузовой поезд под Токмаком, в результате которого взорвали топливо ВС РФ и существенно повредили пути.