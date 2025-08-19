Видно з космосу: дрони СБУ підірвали склади боєприпасів ЗС РФ під Луганськом (фото)

Дрони Служби безпеки України влучили по двох складах боєприпасів Збройних сил Російської Федерації. Склади розташовувались у глибокому тилу на території тимчасово окупованої Луганської області.

Удар по складах БК ЗС РФ відбувся в ніч на 19 серпня, повідомила пресслужба СБУ. Вибухнуло у сховищах поруч із селом Білокуракине, розташовному неподалік від залізничної станції. Уточнюється, що через станцію проходять поїзди, які везуть снаряди та техніку та лінію фронту в Україну, а саме — на Покровський напрямок.

Відомство запевнило, що сталось мінімум сім прильотів. Також наголошується, що наслідки влучання зафіксувала служба FIRMS NASA, яка стежить за температурою земної поверхні за допомогою супутника.

"У ніч на 19 серпня дрони СБУ влаштували "бавовну" на двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині. За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів", — заявила СБУ.

Удар по ЗС РФ — сліди пожежі після атаки дронів СБУ 19 серпня Фото: FIRMS NASA

Удар по ЗС РФ — деталі влучання дронів СБУ

Служба безпеки не публікувала фото чи відео з точки влучання по складах БК в Луганській області. На карті бойових дій DeepState бачимо, що схованка у Білокуракиному розташована за понад 80 км від лінії фронту у районі Куп'янська–Борової.

Удар по ЗС РФ — відстань до Білокуракиного та російських складів БК Фото: DeepState

Зазначимо, 14 серпня дрони СБУ завдали ударів по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ у Волгоградській області. Наслідки влучання також проявились на карті FIRMS. Загорілось на території НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка": на фото та відео з місця подій показали стовпи диму та вогню, які охопили цехи та устаткування.

Тим часом 18 серпня з'явилась заява командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді. Військовий повідомив, що українські засоби ураження повністю пошкодили гілку нафтопроводу "Дружба", якою сировина надходила в Угорщину. З його слів, дрони атакували станцію "Никольское" у Тамбовській області РФ. На Google maps бачимо, що нафтоперекачувальна станція розташована за 300 км від кордонів України.

Нагадуємо, вдень 19 серпня стало відомо про атаку на вантажний потяг під Токмаком, внаслідок якого підірвали паливо ЗС РФ та суттєво пошкодили колію.